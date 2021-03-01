Ekonomi 19 trilyon dolarlık paket onaylandı petrol yükselişe geçti
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol fiyatları yükselişte

1.9 trilyon dolarlık paket onaylandı petrol yükselişe geçti

Petrol fiyatları, ABD Temsilciler Meclisi'nin 1.9 trilyon dolar büyüklüğündeki koronavirüs yardım paketini onaylayarak Senato'ya göndermesinin ardından yükseldi. Brent petrol yüzde 1.08 artışla 65.33 dolar düzeyinde işlem görüyor.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Altın fiyatları da, 1,716 dolar ile Haziran ayından bu en düşük düzeyi görmesinin ardından, küresel piyasalarda doların zayıflaması ve ABD Temsilciler Meclisi'nin koronavirüs yardım paketini onaylamasıyla, hafif toparlanarak 1,750 doların üzerine döndü.

  • Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde, Brent petrol yüzde 1.08 artışla 65.33 dolar, Batı Teksas yüzde 1.25 artışla 62.38 dolar düzeyindeydi.

"Amerikan Petrol Enstitüsü’nün haftalık olarak açıkladığı ham petrol stokları 5 hafta aradan sonra ilk kez arttığını bildirirken haberler sonrasında satışların yaşandığı görülse de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Aynı zamanda, ABD’li üreticiler, ham petrol üretiminin yüzde seksenine yeniden başlandığını bildirdi. 4 Mart’ta yapılacak olan OPEC toplantısı Brent Petrol’ün gelecekteki seyri için önem arz ediyor."

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