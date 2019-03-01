Ekonomi Petrol ithalatı aralıkta azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrol ithalatı aralıkta azaldı

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,36 azalışla 3 milyon 186 bin tona geriledi. Toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı ise yüzde 10,75 artışla 2 milyon 116 bin tona yükseldi.

Haber Merkezi AA
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun &quot;2018 Aralık Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu&quot; açıklandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun "2018 Aralık Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu" açıklandı.

Türkiye'nin toplam petrol ithalatı geçen yıl aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,36 azalarak 3 milyon 186 bin tona indi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun "2018 Aralık Ayı Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı, yüzde 10,75 artışla 2 milyon 116 bin tona yükseldi.

  • Söz konusu ayda en fazla ham petrol ithalatı 798 bin tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 308 bin tonla Rusya ve 243 bin tonla Nijerya izledi.

Motorin ithalatı ise geçen yıl aralıkta bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,07 azalışla 796 bin tona düştü. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu. Böylece, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,36 azalarak 3 milyon 186 bin tona geriledi.

İhracat arttı

Geçen yıl aralıkta motorin türleri üretimi yüzde 11,55 artışla 894 bin 161 tona, benzin türleri üretimi yüzde 11,48 artışla 433 bin 564 tona, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 28,46 artarak 430 bin 599 tona yükseldi. Söz konusu ayda toplam rafineri petrol ürünleri üretimi ise yüzde 33,60 artarak 2 milyon 560 bin tona çıktı.

Geçen yıl aralıkta havacılık yakıtları ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,88 artışla 362 bin 208 tona, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 149,16 artışla 294 bin 949 tona yükseldi.

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Bu dönemde motorin türleri ihracatı yüzde 413,71'lik artışla 44 bin 798 tona çıkarken, benzin türleri ihracatı ise yüzde 63,88 artarak 278 bin 549 tona çıktı. Böylece petrol piyasasında diğer ürünlerle birlikte toplam ihracat yüzde 74,11 artarak yaklaşık 1 milyon 10 bin 485 ton oldu.

  • Bu arada, Türkiye'nin toplam petrol ürünü satışları ise geçen yıl aralıkta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,51 azalışla 2 milyon 179 bin tona geriledi.

Söz konusu ayda motorin türleri satışı yüzde 6,18 azalarak 1 milyon 853 bin tona gerilerken, benzin türleri satışı yüzde 0,14'lük kısmi bir azalışla 181 bin tona indi.

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