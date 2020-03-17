Ekonomi Petrol ve borsalar yüzde 10 çöktü
DÜNYA EKONOMİSİ

Piyasalarda koronavirüs etkisi: Petrol ve borsalar çöktü

Petrol ve borsalar yüzde 10 çöktü

Brent petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü. Dün yüzde 12 değer kaybeden brent petrolün varil fiyatı Ocak 2016’dan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Dünya borsaları, korona salgınından bu yana dün ikinci büyük çöküşünü yaşadı. Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında önemli kayıplar yaşadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüs salgını nedeniyle ekonomik büyüme beklentileri ve petrol tüketimi zayıflıyor ve fiyatlar üzerinde baskı da devam ediyor. Dünya piyasaları, geçen haftaki büyük kayıp dalgasının yaralarını saramadan haftaya yeni bir sarsıntıyla başladı.

PETROL 30 $’IN ALTINDA

Salgınının yayılması ve petrol piyasasındaki arz fazlası nedeniyle Brent türü ham petrolün varil fiyatı 30 doların altına düştü. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varili 29,55 dolar seviyesine kadar geriledi. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da 28,65 dolardan işlem gördü. Her iki ham petrol türünün varil fiyatı Ocak 2016'dan bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

DALGA ASYA İLE BAŞLADI

  • Dünya borsaları, korona salgınından bu yana dün ikinci büyük çöküşünü yaşadı. Uzakdoğu borsalarıyla başlayan büyük kırılma, açılışlarla birlikte Avrupa ve Amerika piyasalarına kadar uzandı. Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,46, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 3,4, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 5,4, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 4,6, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 3,1 düştü. BIST 100 Endeksi %8’in üzerinde düşüşle 3 Haziran’dan beri ilk kez 90 bin puanın altına geriledi.

DOLAR/TL 6.40'I AŞTI

Gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında önemli kayıplar yaşadı. Geçen haftayı 6.31 civarında tamamlayan Dolar/TL seviyesi, dün de yükselişini sürdürerek 6.41'i test etti. Euro 7.07'den 7.17'ye, sepet kur 6.70'ten 6.78'e yükseldi.

ABD BORSASINDA DEVRE KESİLDİ

  • New York borsası da haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı. Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 9,71, Nasdaq endeksi 6,12 düştü. S&P 500 endeksinin ise açılışın hemen ardından yüzde 8 düşmesiyle borsa, panik satışlarını önlemek için devre kesti ve işlemler 15 dakika süreyle durduruldu.

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