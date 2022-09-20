Petrol ve doğal gaz itirafı: Türkiye detayı dikkat çekti

Arapça yayın yapan Londra Merkezli Şark el-Avsat Gazetesine verdiği mülakatta Avn, Libya'nın kara ve denizlerinde yeni petrol alanlarının bulunması için araştırma ve keşif faaliyetlerinin yapılacağını, buna bağlı olarak yabancı petrol şirketlerinin de Libya'ya dönebileceğini kaydetti.

Avn, "Petrol bulunması ihtimali yüksek olan alanların yüzde 40'ında henüz arama ve keşif faaliyeti yapılmadı. Söz konusu bölgelerin içinde, Libya-Türkiye Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Anlaşması kapsamında Libya'nın payına düşen bölgeler de yer alıyor." ifadelerini kullandı.

'PETROL VE DOĞAL GAZ GELİRLERİ ADİL DAĞITILIYOR'

Libya'da çıkan petrol ve doğal gaz gelirlerinin ülkenin tamamına adil bir şekilde paylaştırıldığının altını çizen Avn, ülke içi ve dışından "paylaşımın bölgesel bazda yapılması" çağrılarını reddettiklerini, bu taleplerin ülkedeki anlaşmazlıkları daha artırmayı hedeflediğini vurguladı.

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Gelirlerin ülkenin bütün bölgelerinde okul, hastane, yol ve köprü gibi kamu hizmeti alanlarında kullanıldığını aktaran Avn, Ulusal Petrol Kurumu'nun bazı çevrelerin iddia ettiği gibi egemen değil Petrol Bakanlığı'na bağlı olduğunu hatırlattı.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Petrol Bakanı Muhammed Avn, 18 Ağustos'ta Libya'da yayınlanan "Panorama" adlı televizyon programında, Türkiye ile Libya arasında yapılan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"na dair açıklamalarda bulunarak, "Bu anlaşma denizde yararlanabileceğimiz geniş alanları bize kazandırdı." demişti.

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