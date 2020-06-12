Petrol yeniden 40 dolar sınırında

İstanbul'da satılıkta fiyat aralığı ise ortalamada ilçesine göre 250 bin TL'den başlayıp 1 milyonun üzerine çıkıyor. Kiralık tarafında ise 800 TL'den başlayıp 4 bin TL bandına kadar çıkıyor. Yine 1 milyon TL'lik bir konutun ortalama kirası 4 bin TL civarında iken söz konusu kira oranı ile geri dönüş süresi 20 yıl, 200 bin TL'lik 800 TL kiralı bir evin geri dönüşüm süresi de 20 yıl olarak karşımıza çıkıyor.