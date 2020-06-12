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Ekonomi Petrol yeniden 40 dolar sınırında
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol yeniden 40 dolar sınırında

Küresel ekonomide toparlanma kaygıları ve artan stokların etkisiyle sert düşen petrol fiyatlarında yön yeniden yukarıya döndü. Bugün erken saatlerde 37.2 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı yeniden 39 dolar sınırına döndü.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Petrol fiyatlarındaki düşüş, ABD Enerji Enformasyon Yönetimi (EIA) ABD genelindeki hampetrol stoklarının geçen hafta 5.7 milyon varil artışla 538.1 milyon varillik rekor düzeye tırmandığını açıklamasıyla başlamıştı.

ABD Merkez Bankası Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, dünyanın en çok petrol tüketen ABD ekonomisinde toparlanmanın uzun süreceğine ilişkin öngörüler yapılması da düşüşü hızlandırmıştı.

Buna karşılık, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya ve diğer üreticilerin oluşturduğu OPEC grubu, günde 9.7 milyon varillik toplam üretim kısıntısını Temmuz sonuna kadar sürdürmeyi kararlaştırdılar.

  • Gelişmelerle, Ağustos teslimi Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.49 artışla 38.75 dolara, Temmuz teslimi Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 0.41 artışla 36.49 dolara yükseldi.

Faizler düştü vatandaş evlere koştu: İşte İstanbul'un en cazip ilçeleri
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Kamu bankalarının ekonomiye destek olmak için devreye aldıkları kredi paketleri ile konutta faizler tarihin en düşük düşünce seviyelerine düşünce ev almak için harekete geçen vatandaş ise emlakçıların ve inşaat firmalarının kapısını aralamaya başladı.
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Konut desteği kapsamında sıfır ve 1. el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,64 faizle finansman sunulacak.
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İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık yüzde 0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunuluyor.
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Yenisafak.com'un yakın zamanda yaptığı araştırmaya göre İstanbul'un 39 ilçesinde 100 m2 bir dairenin ortalama fiyatlarına ve kira getirilerine bakıldığında yatırım için en cazip ilçenin 14 yıllık geri dönüş süresiyle Beyoğlu olduğu görülüyor. Beyoğlu'nu 15 yılla Eyüpsultan, 16 yıl ile de Esenyurt izliyor.
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İstanbul'da satılıkta fiyat aralığı ise ortalamada ilçesine göre 250 bin TL'den başlayıp 1 milyonun üzerine çıkıyor. Kiralık tarafında ise 800 TL'den başlayıp 4 bin TL bandına kadar çıkıyor. Yine 1 milyon TL'lik bir konutun ortalama kirası 4 bin TL civarında iken söz konusu kira oranı ile geri dönüş süresi 20 yıl, 200 bin TL'lik 800 TL kiralı bir evin geri dönüşüm süresi de 20 yıl olarak karşımıza çıkıyor.
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İşte İstanbul'un 39 ilçesinde 100 m2 konutta ortalama fiyat, kira ve geri dönüş süreleri..
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​Arnavutköy Fiyat: 225 bin TL Kira getirisi: 850 TL Geri dönüşüm: 22 yıl
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Ataşehir Fiyat: 480 bin TL Kira getirisi: 2 bin 200 TL Geri dönüşüm: 18 yıl​
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Avcılar Fiyat: 270 bin TL Kira getirisi: Bin 200 TL Geri dönüşüm: 18 yıl​
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Bağcılar Fiyat: 290 bin TL Kira getirisi: Bin 350 TL​ Geri dönüşüm: 18 yıl
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Bahçelievler Fiyat: 320 bin TL Kira getirisi: Bin 450 TL ​ Geri dönüşüm: 18 yıl
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Bakırköy Fiyat: 950 bin TL Kira getirisi: 2500 TL ​ Geri dönüşüm: 32 yıl
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Başakşehir Fiyat: 390 bin TL Kira getirisi: 1350 TL ​ Geri dönüşüm: 24 yıl
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Bayrampaşa Fiyat: 340 bin TL Kira getirisi: 1450 TL ​ Geri dönüşüm: 20 yıl
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Beşiktaş Fiyat: 1 milyon TL Kira getirisi: 3400 TL ​ Geri dönüşüm: 26 yıl
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Beylikdüzü Fiyat: 250 bin TL Kira getirisi: 1150 TL ​ Geri dönüşüm: 18 yıl
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Beyoğlu Fiyat: 520 bin TL Kira getirisi: 3100 TL ​ Geri dönüşüm: 14 yıl
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Büyükçekmece Fiyat: 225 bin TL Kira getirisi: 850 TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl
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Beykoz Fiyat: 480 bin TL Kira getirisi: 2200 TL ​ Geri dönüşüm: 18 yıl
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Çatalca Fiyat: 270 bin TL Kira getirisi: 950 TL ​ Geri dönüşüm: 24 yıl​
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Çekmeköy Fiyat: 290 bin TL Kira getirisi: 1100 TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl
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Esenler Fiyat: 300 bin TL Kira getirisi: Bin 250 TL ​ Geri dönüşüm: 20 yıl
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Esenyurt Fiyat: 210 bin TL Kira getirisi: Bin 100 TL ​ Geri dönüşüm: 16 yıl
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Eyüpsultan Fiyat: 390 bin TL Kira getirisi: 2100 TL ​ Geri dönüşüm: 15 yıl
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Fatih Fiyat: 415 bin TL Kira getirisi: 2000 TL ​ Geri dönüşüm: 17 yıl
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Gaziosmanpaşa Fiyat: 295 bin TL Kira getirisi: Bin 300 TL ​ Geri dönüşüm: 19 yıl
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Güngören Fiyat: 307 bin TL Kira getirisi: Bin 400 TL ​ Geri dönüşüm: 18 yıl
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Kadıköy Fiyat: 720 bin TL Kira getirisi: 2 bin 200 TL ​ Geri dönüşüm: 27 yıl
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Kağıthane Fiyat: 380 bin TL Kira getirisi: Bin 650 TL ​ Geri dönüşüm: 19 yıl
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Kartal Fiyat: 345 bin TL Kira getirisi: Bin 350 TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl
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Küçükçekmece Fiyat: 370 bin TL Kira getirisi: Bin 800 TL ​ Geri dönüşüm: 17 yıl
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Maltepe Fiyat: 416 bin TL Kira getirisi: Bin 600 TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl
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Pendik Fiyat: 296 bin TL Kira getirisi: Bin 180 TL ​ Geri dönüşüm: 21 yıl
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Sancaktepe Fiyat: 233 bin TL Kira getirisi: Bin TL ​ Geri dönüşüm: 18 yıl
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Silivri Fiyat: 237 bin TL Kira getirisi: 950 TL ​ Geri dönüşüm: 21 yıl
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Sultanbeyli Fiyat: 270 bin TL Kira getirisi: Bin 100 TL ​ Geri dönüşüm: 20 yıl
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Sultangazi Fiyat: 263 bin TL Kira getirisi: Bin TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl
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Şile Fiyat: 343 bin TL Kira getirisi: Bin 300 TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl
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Şişli Fiyat: 550 bin TL Kira getirisi: 2 bin 320 TL ​ Geri dönüşüm: 20 yıl
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Tuzla Fiyat: 300 bin TL Kira getirisi: Bin 200 TL ​ Geri dönüşüm: 21 yıl
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Üsküdar Fiyat: 480 bin TL Kira getirisi: Bin 700 TL ​ Geri dönüşüm: 23 yıl
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Ümraniye Fiyat: 358 bin TL Kira getirisi: Bin 385 TL ​ Geri dönüşüm: 22 yıl
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Zeytinburnu Fiyat: 395 bin TL Kira getirisi: Bin 935 TL ​ Geri dönüşüm: 17 yıl
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Adalar Fiyat: 670 bin TL Kira getirisi: 2000 TL ​ Geri dönüşüm: 27 yıl​
Faizler düştü vatandaş evlere koştu: İşte İstanbul'un en cazip ilçeleri
Konut kredi faizlerinin tarihinin en düşük seviyelerine düşmesiyle ev hayali kuran vatandaş konut bakmaya başladı. İstanbul'a ilçe bazında fiyat ortalaması ve kira geri dönüşüm sürelerine bakıldığında en cazip ilçesi Beyoğlu. İşte ilçe ilçe kira gelirleri üzerinden konutta geri dönüşüm süreleri..
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