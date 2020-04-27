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Ekonomi Petrol yeniden düşüşte
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol yeniden düşüşte

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş günü uluslararası piyasalarda 20,58 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 22,96 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 22,22 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Brent petrolün varili bugün saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 7,38 azalışla 20,58 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 19,60 dolardan alıcı buldu.

Cezayir Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Başkanı Muhammed Arkab, Cezayir devlet radyosuna yaptığı açıklamada, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sert bir düşüşün yaşandığı petrol fiyatlarının ilerleyen günlerde toparlanmasını beklediklerini kaydetti.

Arkab, OPEC üyesi ülkelerin üretimde kısıtlamaya gitme kararının uygulamaya konulmasıyla mayıs ve haziranda petrolün varil fiyatının 40 dolar seviyesine çıkacağı öngörüsünde bulundu.

OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkeler günlük ham petrol üretim miktarı kısıntısını, 1 Mayıs-30 Haziran arasında toplam 10 milyon varil, 1 Temmuz-31 Aralık arasında 8 milyon varil ve 1 Ocak 2021-30 Nisan 2022 arasında ise 6 milyon varil olarak uygulama kararı almıştı.

Öte yandan, Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı, 18-24 Nisan haftasında bir önceki haftaya göre 60 azalarak 378'e geriledi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 6 hafta üst üste düşüş gösterirken bu süre içinde toplam 305 adet azalmış oldu.

Uzmanlar, Asya'daki rafinerilerin düşük fiyattan petrol satın almaya başladıklarının görüldüğünü, bölgede artan petrol alımlarının küresel petrol talebini hafif canlandırdığını belirtiyor.

Brent petrolde teknik olarak 21,66 ile 24,00 dolar aralığının direnç, 19,25 ile 18,50 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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