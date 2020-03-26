Ekonomi Petrolde bir büyük düşüş daha
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrolde bir büyük düşüş daha

Koronavirüs yaşamını yitirenlerin 20 bin kişiyi aşması ve yayılmanın sürmesine bağlı endişelerle petrol fiyatları yüzde 3'ten fazla değer kaybetti. Yaşanan düşüş sonrası Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı 23.62 dolara kadar indi.

Haber Merkezi DHA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, küresel petrol talebinin Mart ayında, günde ortalama 10.5 milyon varil azaldığını öngörüyor.

ABD Enerji Bilgilendirme Yönetimi'nin verilerine göre, ABD petrol stokları da 1.6 milyon varil genişledi.

Suudi Arabistan Kralı Muhammed bin Salman ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, petrol piyasalarının istikrara kavuşması için, Kral'ın yapabilecekleri olduğunu söyledi ve bunu kendisine ilettiğini belirtti.

23 DOLARA GERİLEDİ

Piyasalardaki satış dalgasıyla, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.92 düşüşle 26.59 dolara gerilerken, Batı Teksas hafif petrolünün varil fiyatı yüzde 3.55 düşüşle 23.62 dolara kadar indi.

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