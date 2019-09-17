Ekonomi Saldırı sonrası kritik uyarı 75 doları aşabilir
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrolde kritik uyarı: 75 doları aşabilir

Saldırı sonrası kritik uyarı: 75 doları aşabilir

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait işleme tesislerine yapılan saldırı sonrasında petrol fiyatlarında son yılların en sert yükselişleri yaşanırken, uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs ise konuyla ilgili bir uyarıda bulundu. Sachs'tan yapılan açıklamada; kesintinin 6 haftadan uzun sürmesi durumunda petrol fiyatlarının 75 doların üzerine çıkacağına dikkat çekildi.

Haber Merkezi AA
Saudi Aramco'ya ait işleme tesislerine dronlu saldırı gerçekleştirildi.
Saudi Aramco'ya ait işleme tesislerine dronlu saldırı gerçekleştirildi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait işleme tesislerine yapılan saldırı nedeniyle ülkenin petrol üretimi 5.7 milyon varil/gün seviyesinde gerilemişti.

Şirket üretimin ne zaman eski seviyesine yükseleceğine dair takvim vermedi, konuya yakın bir kaynak Pazar günü Reuters'a yaptığı açıklamada tam kapasite üretime “günler değil haftalar” içinde dönülebileceğini bildirmişti.

TÜRKİYE’YE ZAM OLARAK YANSIYABİLİR

Suudi Arabistan’da yapılan saldırı sonrası ise Brent petrolü %19.5 ile 14 Ocak 1991’den bu yana en sert gün içi yükselişi kaydederek 71.95 dolara kadar yükselmişti. Brent petrol fiyatlarında yaşanan artış Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Bu yükselişin Türkiye’deki fiyatları da etkilemesi bekleniyor.

PETROL FİYATLARI DAHA FAZLA YÜKSELEBİLİR

Uluslararası bankacılık ve finansal hizmetler şirketi Goldman Sachs’tan, Suudi Arabistan’a yönelik saldırının ardından petrol fiyatlarının yükselebileceği uyarısında bulunuldu.

RİSK DEVAM EDİYOR

Saldırıların Suudi Arabistan’ın kritik öneme sahip petrol altyapısını olumsuz etkilediği kaydedilen raporda, küresel petrol arzına yönelik tehditlerin arttığı ve gelecekte başka saldırıların da meydana gelme riskinin devam ettiği belirtildi.

75 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKMASI BEKLENİYOR

Ayrıca raporda, Suudi Arabistan’da petrol arz kesintisinin 6 haftadan uzun sürmesi halinde, dünya genelinde en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatının çok hızlı şekilde 75 doların üzerine çıkmasının beklendiği vurgulandı.

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