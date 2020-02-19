Ekonomi Petroldeki acil toplantı iptal edildi
DÜNYA EKONOMİSİ

OPEC acil toplantı planlarını gündeminden çıkardı

Petroldeki acil toplantı iptal edildi

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Grubu, Covid-19 salgını sonrası üretim kısıntısını gözden geçirmek üzere yapmayı planladığı acil toplantıyı gündeminden çıkardı.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Rusya Enerji Bakanlığı'ndan bir yetkili, Covid-19 salgını nedeniyle petrol talebinde olası düşüşü kompanse etmek için ek üretim kısıntısını görüşmek üzere Şubat ayı içinde yapılması planlanan acil toplantının gündemden çıkarıldığını söyledi.

Yetkili, bundan sonraki ilk OPEC toplantısının önceden planlandığı gibi 6 Mart'ta düzenleneceğini söyledi.

OPEC Grubu içindeki petrol üreticisi ülkeler 1 Ocak'tan bu yana günde toplam 1.7 milyon varil üretim kısıntısı uyguluyor.

Suudi Arabistan, bu kısıntı kapsamında kendisine düşen miktaa ek olarak 400 bin varil daha fazla kısıntı yapacağını açıkladı.

Faiz kararı öncesi dolar yükselişte
EKONOMİ
Faiz kararı öncesi dolar yükselişte

Afet sonrası doğal gaz ve elektrik faturalarına 1 yıl erteleme
EKONOMİ
Afet sonrası doğal gaz ve elektrik faturalarına 1 yıl erteleme
PKKda çözülme sürüyor

PKK'da çözülme sürüyor

3 terörist daha hudut karakollarına teslim oldu.
Üretimi yasaklandı

Üretimi yasaklandı

Bal ve pekmez görünümlü şuruplara karşı adım atıldı.
Üretim başladıfiyatı rekor kırdı

Üretim başladı
fiyatı rekor kırdı

Yarısından fazlası otomobillerde kullanılıyor.
Altın<br>340 lirayı görebilir!

Altın
340 lirayı görebilir!

Kısa vadeli yatırımlardan uzak durun.
İzmir'de 'Fethi Sekin' tartışması

İzmir'de 'Fethi Sekin' tartışması

​Ankete dahi gerek yok ödüllendirilmeli.
Faturalara<br>1 yıl erteleme

Faturalara
1 yıl erteleme

Meclis'teki Torba Yasa'da dikkat çeken düzenleme.

Nargileye<br>zorunlu uyarı

Nargileye
zorunlu uyarı

​Sigaranın ardından nargile için de harekete geçildi.

Can kaybı 2 bini aştı

Can kaybı 2 bini aştı

Kovid-19 salgınında 24 saatte 136 kişi daha öldü.
İngilizler peşinde

İngilizler peşinde

​Everton ve Crystal Palace'ın temsilcileri Ozan'ı izlemeye geliyor.
İki uçak<br>havada çarpıştı

İki uçak
havada çarpıştı

​Kafa kafaya çarpışan uçaklarda bulunanlar öldü.
Risk çok büyük

Risk çok büyük

​BM'den korkutan Kovid-19 açıklaması.
Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

Petrol parası Kamışlı'ya taşınıyor

PKK petrolü Basra üzerinden ABD'ye gönderiyor.
Faiz tek <br>haneye insin

Faiz tek
haneye insin

​Merkez'den bugün güçlü bir faiz indirimi bekleniyor.
Girit'in<br> ruhsatı hazır

Girit'in
ruhsatı hazır

​Oruç Reis, Yunan işgaline konu olan bölgeye gidecek.
Dahlan <br>Sudan'ı bölecek

Dahlan
Sudan'ı bölecek

​Kiralık katil iş başında: Kızıldeniz'i gasp edecekler.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.