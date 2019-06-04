Ekonomi Petrolün varili 61,55 dolar
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DÜNYA EKONOMİSİ

Petrolün varili 61,55 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 61,55 dolardan işlem görüyor.

Haber Merkezi AA
Foto/Arşiv
Foto/Arşiv

Dün 63,54 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı günü 61,51 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varili saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 yükselişle 61,55 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 52,92 dolardan alıcı buldu.

ABD ile Çin arasında artan ticari gerginlik küresel petrol talebini olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 61,15 ile 61,37 dolar aralığının direnç, 60,70 ile 60,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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