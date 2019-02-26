Peugeot 28 yıl sonra Kuzey Amerika’ya dönüyor

Groupe PSA, 28 yıl aradan sonra Peugeot’un yeniden Kuzey Amerika operasyonlarına başlayacağını açıkladı.

Groupe PSA CEO’su Carlos Tavares, şirketin 2018 yılı sonuçlarını açıklarken verdiği bilgiye göre, alınan karar, şirketin 2016 yılında oluşturduğu 10 yıllık planın bir parçası olarak Kuzey Amerika operayonlarına 28 yıllık aradan sonra devam edecek ve beş kıtada aktif hale gelecek.

Groupe PSA Kuzey Amerika başkanı ve CEO'su Larry Dominique, "Peugeot’yu Kuzey Amerika’ya geri getirme kararımız, Groupe PSA’nın markalarının bu pazarın müşteri ihtiyaçlarına en iyi şekilde hizmet etmesini amaçlayan birkaç yıllık araştırma ve araştırmanın sonucudur" dedi.

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