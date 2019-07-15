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Pırlanta satın alırken bu uyarıya dikkat

İzmir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kurtuluş Buyrukçu, özel günlerde sevdiklerine pırlanta hediye etmek isteyenleri pırlanta takviyeli ürünlere karşı uyararak, mozanit taşı kullanılarak dizayn edilen takıların gerçek pırlanta değerinde olmadığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
İzmir Kuyumcular Odası'ndan pırlanta uyarısı.
İzmir Kuyumcular Odası'ndan pırlanta uyarısı.

İzmir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kurtuluş Buyrukçu, son günlerde hızla yayılan pırlanta takılarda kullanılan mozanit taşın gerçek pırlanta olmadığını belirterek tüketicileri uyardı.

Altın fiyatlarındaki iniş çıkışlı grafiğin tüketiciyi tedirgin ettiğini ve alışverişten uzaklaştırdığını dile getiren Buyrukçu, "Eskiden kadınlar aksesuar olarak altın alırdı. Şimdi pırlanta daha revaçta ama onda da pırlanta takviyeli ürünler tercih ediliyor" dedi.

Televizyonlardaki ’tek taş pırlanta alana bir kolye hediye’ reklamlarında kullanılan aksesuarların gerçek pırlanta olmadığını öne süren Buyrukçu, "Minik minik 5 pırlantanın birleştirildiği bazı takılar var. Bakıldığında tek taş gibi duruyor. Ama müşteri kandırılıyor. Pırlantada minik taşlar para etmez. 12-20 dolara birini alabilirsiniz. 5’i ise 100 dolar eder. Pırlanta küçüldükçe değer kaybeder. Satış rakamları daha düşük olduğu için müşteri yanılıyor. Ancak bilsinler ki mozanit taşı kullanılarak dizayn edilen takılar gerçek pırlanta değerinde değildir" diye konuştu.

Altın imalatı sekteye uğruyor

Son aylarda altın fiyatlarındaki dalgalanmaları da değerlendiren Buyrukçu, şunları söyledi:

"Bir zaruret halinde alışveriş yapılıyor. Bir kuyumcuya gidip kendisine küpe alan yok. Özel günlerde ya da düğünlerde takı almak isteyenler son dakikaya kadar bekliyor. Fiyatı düştüğü zaman alayım diye düşünürken bir anda yükselebiliyor. Müşterinin kafasında bir kararsızlık var. Bu da işleri sekteye uğratıyor. Alışveriş azalınca üretim de azalıyor. İmalata talep yok. Üretim sekteye uğruyor."

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