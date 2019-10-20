Piyasalarda Barış Pınarı rahatlığı

Barış Pınarı Harekatının başarısı ve ABD ile varılan anlaşma sonrasında Türk lirası varlıklarının değerlenmesi önündeki en önemli engel aşılıyor. Küresel risklerin azalması, Brexit konusundaki uzlaşı da Borsa ve döviz kuru üzerinde iyimserlik havasının esmesine neden oldu. Bu hafta 93 nin puan sınırına kadar gerilerek 4 ayın en düşük seviyesini gören BIST 100 endeksi, Türk lirası varlıkların üzerinde baskıya neden olan bariyerlerin ortadan kalkması ya da hafiflemesi ile yükselişe geçerek haftayı 98 bin 415 puandan tamamladı.

DOLAR 5,78'E KADAR GERİLEDİ

Türkiye'ye yönelik olası yaptırımların kaldırılacağının açıklanması sonrasında Türk lirası diğer para birimleri karşısında değerlenirken, dolar/TL hafta içinde 5,94 sınırına kadar çıkmasının ardından düşerek, yurt içi piyasalarda haftayı 5,7890 seviyesinden tamamladı. Piyasa uzmanları, azalan jeopolitik risk algısının yanı sıra yurt dışında da piyasaların önündeki engellere ilişkin olumlu gelişmeler yaşandığını belirterek, ABD ve Çinli yetkililer arasında Washington'da devam eden ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlik ve Brexit gelişmelerinin bu konuda öne çıkan başlıklar olduğunu bildirdi.

MERKEZDEN YENİ FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

TCMB'nin 24 Ekim'de gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimine devam etmesi bekleniyor. TCMB, temmuzda 425 baz puan ve eylülde 325 baz puan faiz indirimine giderek politika faizini yüzde 16,50'ye çekmişti. Tahvil-bono piyasasında gösterge tahvilin bileşik faizi ise artan iyimserlikle haftanın son işlem gününde yüzde 14,3'e kadar geriledi. Küresel piyasalarda, para politikalarındaki faiz indirimleri ve tahvil alımı adımlarının, mali politikalardaki gevşeme ile destekleneceği beklentilerinin artmaya devam ettiğini dile getiren analistler, bu öngörülerin, pay piyasalarının yükseliş trendindeki en önemli yakıtı olduğunu kaydetti.

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BORSA 106 BİN SEVİYESİNİ ZORLAR

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde, 105.800 seviyesinden başlayıp 93.000 seviyesinde sonlanan düşüş trendinin ardından oluşan pozitif iklimle, ilk etapta 101 bin ve 103 bin seviyelerinin, sonrasında da güçlü direnç konumuna gelen 106 bin seviyesinin gündeme gelmesinin beklendiğini bildirdi. Dolar/TL'de ise kritik önemde olan 5,92 direncinin üzerinde kalıcı olunmamasıyla birlikte tekrar düşüş eğiliminin başladığını belirten analistler, geri çekilmenin 5,72 ve 5,67 desteklerine doğru devam edebileceğini tahmin etti. Analistler, Fed'in 29-30 Ekim'deki toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha yapmasına kesin gözüyle bakıldığını ifade etti.

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