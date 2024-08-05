Asya borsaları ve kripto parada adeta deprem yaşanıyor.





ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığına ilişkin endişeler, piyasalarda etkisini sürdürüyor ve borsalarda yaşanan kayıplar giderek derinleşiyor.





Geçtiğimiz hafta açıklanan olumsuz ekonomik veriler, ABD'de finansal piyasalarda adeta deprem etkisi meydana getirdi. Özellikle tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranlarının son üç yılın en yüksek seviyesine çıkması, piyasalarda endişeleri artırdı ve ekonomik toparlanmaya dair umutları sarstı.





ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine Eylül ayında başlaması beklentisi artarken, bu gelişmeler ABD borsalarında ve erken açılan Asya borsalarında sert satışlara yol açtı.









Japonya borsasında tarihi düşüş





Japonya'da Nikkei endeksi, yüzde 12,4'lük düşüşle 1987 yılının Ekim ayından bu yana en büyük gerilemesini yaşadı. ABD ekonomisindeki belirsizlikler nedeniyle Nikkei endeksindeki düşüşler devam ederken, endeks ilk defa 4 Ocak’tan bu yana 33 bin seviyesinin altına indi.





1987’den bu yana bir ilk





Nikkei endeksindeki bu tek günlük çöküş, Ekim 1987’de yaşanan "Kara Pazartesi" olarak adlandırılan dönemdeki yüzde 14,9'luk düşüşten sonraki en büyük gerileme olarak kaydedildi. Bu durum karşısında Japonya'da Nikkei 225 vadeli işlemlerinde devre kesici mekanizması devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu.









Japonya Merkez Bankası'nın Çarşamba günü yaptığı gösterge faiz oranı artırımı, Tokyo borsasındaki hisse senedi fiyatlarının düşüş trendine katkı sağladı. Bu gelişme, yatırımcıların risk iştahını azaltarak satış baskısını artırdı.





Kripto paralar resmen çakıldı





Kripto para piyasaları da küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenerek sert düşüşler yaşadı.





Bitcoin, yüzde 15'e yakın bir kayıpla gün içinde 61 bin dolardan 51 bin dolara kadar geriledi.





Ethereum, yüzde 20 oranında düşüşle 2925 dolardan 2111 dolara kadar düştü.









Bitcoin, günlük bazda sert bir düşüşle 50.021 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 20 oranında değer kaybederek 2 bin180 dolara düştü.





Bu düşüşlerle birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık 260 milyar dolar azalarak 1.9 trilyon dolara indi.





Bu keskin düşüşler, kripto paraların volatil yapısını bir kez daha gözler önüne serdi ve yatırımcıların endişelerini artırdı.











