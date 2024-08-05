|
Ekonomi

Piyasalarda tarihi çöküş: Japonya borsası ve kripto paralar resmen çakıldı

ABD'den gelen olumsuz ekonomik veriler küresel piyasalarda adeta bir sarsıntı etkisi meydana getirdi. ABD borsalarında düşüşler hızla artarken, Asya piyasalarında da erken saatlerde başlayan işlemlerde sert kayıplar gözlemlendi. Öte yandan önde gelen kripto para birimi Bitcoin ise yaklaşık yüzde 15 değer kaybederken alt coinler de bu düşüşten nasibini aldı. Bitcoin haftaya yüzde 14,9, Ethereum ise yüzde 20’lik bir düşüşle başlayarak kripto piyasalarında sert bir dalgalanma oluşturdu. Bitcoin, 51 bin dolara gerileyerek son 6 ayın en düşük seviyesine ulaştı. Son 24 saatte kripto para piyasasından toplam 260 milyar dolar buharlaştı. Bu satış dalgası borsaları da etkilerken, Tokyo Borsası'nda yüzde 8,5'lik bir düşüş görüldü.

Lokman Özdemir
09:58 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:22 - 5/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Asya borsaları ve kripto parada adeta deprem yaşanıyor.


ABD ekonomisinin resesyona girme olasılığına ilişkin endişeler, piyasalarda etkisini sürdürüyor ve borsalarda yaşanan kayıplar giderek derinleşiyor.


Geçtiğimiz hafta açıklanan olumsuz ekonomik veriler, ABD'de finansal piyasalarda adeta deprem etkisi meydana getirdi. Özellikle tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve işsizlik oranlarının son üç yılın en yüksek seviyesine çıkması, piyasalarda endişeleri artırdı ve ekonomik toparlanmaya dair umutları sarstı.


ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimine Eylül ayında başlaması beklentisi artarken, bu gelişmeler ABD borsalarında ve erken açılan Asya borsalarında sert satışlara yol açtı.



Japonya borsasında tarihi düşüş


Japonya'da Nikkei endeksi, yüzde 12,4'lük düşüşle 1987 yılının Ekim ayından bu yana en büyük gerilemesini yaşadı. ABD ekonomisindeki belirsizlikler nedeniyle Nikkei endeksindeki düşüşler devam ederken, endeks ilk defa 4 Ocak’tan bu yana 33 bin seviyesinin altına indi.


1987’den bu yana bir ilk


Nikkei endeksindeki bu tek günlük çöküş, Ekim 1987’de yaşanan "Kara Pazartesi" olarak adlandırılan dönemdeki yüzde 14,9'luk düşüşten sonraki en büyük gerileme olarak kaydedildi. Bu durum karşısında Japonya'da Nikkei 225 vadeli işlemlerinde devre kesici mekanizması devreye girdi ve işlemler geçici olarak durduruldu.



Japonya Merkez Bankası'nın Çarşamba günü yaptığı gösterge faiz oranı artırımı, Tokyo borsasındaki hisse senedi fiyatlarının düşüş trendine katkı sağladı. Bu gelişme, yatırımcıların risk iştahını azaltarak satış baskısını artırdı.


Kripto paralar resmen çakıldı


Kripto para piyasaları da küresel piyasalardaki dalgalanmalardan etkilenerek sert düşüşler yaşadı.


Bitcoin, yüzde 15'e yakın bir kayıpla gün içinde 61 bin dolardan 51 bin dolara kadar geriledi.

Ethereum, yüzde 20 oranında düşüşle 2925 dolardan 2111 dolara kadar düştü.


Bitcoin, günlük bazda sert bir düşüşle 50.021 dolara geriledi. Ethereum ise yüzde 20 oranında değer kaybederek 2 bin180 dolara düştü.


Bu düşüşlerle birlikte kripto paraların toplam piyasa değeri son 24 saatte yaklaşık 260 milyar dolar azalarak 1.9 trilyon dolara indi.


Bu keskin düşüşler, kripto paraların volatil yapısını bir kez daha gözler önüne serdi ve yatırımcıların endişelerini artırdı.




#kripto para
#Japonya
#borsa
#ekonomi
#piyasa
#ABD
26 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Güncel altın fiyatlarında gergin bekleyiş: Gram çeyrek cumhuriyet ne kadar? 5 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları son durum!