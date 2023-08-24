Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda: Faiz kararını açıklayacak

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Merkez Bankası yeni faiz kararını vermek için bugün saat 14:00'da duyuru yayımlayacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Hafize Gaye Erkan liderliğinde yılın 8'inci kararını açıklayacak.
Merkez bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan artırmış ve yüzde 17,5'e yükseltmişti.
TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.
Merkez Bankası, dezenflasyon süreci görülene kadar parasal sıkılaştırmada kararlı olduğunu da vurgulamıştı.