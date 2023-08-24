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Ekonomi

Piyasaların gözü Merkez Bankası'nda: Faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını bugün saat 14:00'te açıklayacak. Enflasyonist sorunların önüne geçebilmek için kararlar alan Merkez Bankası'ndan 100 ile 250 baz puan aralığında faiz artışı bekleniyor.

08:32 . 24/08/2023 Perşembe
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Merkez Bankası yeni faiz kararını vermek için bugün saat 14:00'da duyuru yayımlayacak. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Hafize Gaye Erkan liderliğinde yılın 8'inci kararını açıklayacak.


Merkez bir önceki toplantıda politika faizini 250 baz puan artırmış ve yüzde 17,5'e yükseltmişti.


PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.


Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 250 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.


Anket sonuçlarına göre, 100 ila 250 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 18,50 ile yüzde 20,00 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 20 ile 30 arasında yer aldı.

Merkez Bankası, dezenflasyon süreci görülene kadar parasal sıkılaştırmada kararlı olduğunu da vurgulamıştı.






#Merkez Bankası
#Faiz kararı
#Hafize Gaye Erkan
#PPK
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