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Ekonomi

Piyasaların gözü salı gününde: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararını Salı günü saat 14.00'te açıklayacak.

17:36 - 21/07/2024 Pazar
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.


Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Temmuz Salı günü yılın altıncı faiz kararını belirlemek için toplanacak, alınan karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.


Yüzde 50'ye çıktı

Geçen yılın haziran ayından bu yana sıkı para politikası uygulayan Banka, politika faizini en son mart ayında yükselterek yüzde 50'ye çıkardı. Nisan, mayıs ve haziran aylarında ise faizi sabit bıraktı.


Sabit tutması bekleniyor

Bankanın enflasyonla mücadele kapsamında bu ay da faizleri sabit tutması bekleniyor.



#Merkez Bankası
#piyasa
#faiz kararı
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