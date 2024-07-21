Piyasaların gözü salı gününde: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Deutschebank'tan Türkiye'ye yönelik bir analiz yayınlandı. Deutschebank Ekonomisti Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska'nın imzasını taşıyan not, "Bu yılın son iki ayına kadar faiz değişikliği beklenmiyor ancak gözler likidite önlemlerinde" başlığıyla paylaşıldı.