Piyasaların gözü salı gününde: Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, faiz kararını belirlemek üzere Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bir kez daha bir araya gelecek.
Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 23 Temmuz Salı günü yılın altıncı faiz kararını belirlemek için toplanacak, alınan karar saat 14.00'te kamuoyuyla paylaşılacak.
Yüzde 50'ye çıktı
Geçen yılın haziran ayından bu yana sıkı para politikası uygulayan Banka, politika faizini en son mart ayında yükselterek yüzde 50'ye çıkardı. Nisan, mayıs ve haziran aylarında ise faizi sabit bıraktı.
Sabit tutması bekleniyor
Bankanın enflasyonla mücadele kapsamında bu ay da faizleri sabit tutması bekleniyor.