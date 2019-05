Planı tıkır tıkır işletiyoruz 2022 yılında piyasaya çıkana kadar ‘Türkiye’nin otomobili’nde her hafta, her ay ne yapacaklarının programlandığını belirten Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Gürcan Karakaş, “Planı tıkır tıkır işletiyoruz. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmentte elektrikli SUV araçla pazara giriyoruz” dedi.

Haber Merkezi 11 Mayıs 2019, 04:00 Yeni Şafak