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Ekonomi Planı tıkır tıkır işletiyoruz
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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Planı tıkır tıkır işletiyoruz

2022 yılında piyasaya çıkana kadar ‘Türkiye’nin otomobili’nde her hafta, her ay ne yapacaklarının programlandığını belirten Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Gürcan Karakaş, “Planı tıkır tıkır işletiyoruz. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmentte elektrikli SUV araçla pazara giriyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Gürcan Karakaş
Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Gürcan Karakaş

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, Türkiye'nin otomobili projesinde kısa vadeli düşünülmediğini ve bugünden 15 sene sonrayı dahi öngörerek çalışıldığını söyledi. Karakaş, 'Türkiye'nin otomobili'nde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz” dedi.

KÜRESEL ORTAMDA REKABET EDECEK

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından İstanbul’da dün düzenlenen “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması”nın ödül töreninde konuşan Gürcan Karakaş, yerli otomobille ilgili son gelişmeleri anlattı. “Türkiye’nin Otomobili Projesi ve Otomotiv Ekosisteminin Dönüşümü” başlıklı bir sunum yapan Karakaş, “Küresel ortamda rekabet eden, yeni nesil doğuştan elektrikli, otonom sürüş seviyesi 3’e hazır, bağlantılı ve internete uyumluluk olarak doğuştan itibaren planlı, akıllı bir cihaz olacak” dedi.

TOGG olarak şarj altyapısından nesnelerin bağlantısına, yeni startup’lardan yeni yan sanayilere kadar geniş bir mobilite ekosistemi oluşturacaklarını dile getiren Karakaş, şunları söyledi:

"Türkiye’nin teknoloji konusunda sinerji yaratacak şirketleri bünyemizde. Büyüyen segmente yatırım yapacağız. 2022 yılında C segmentte elektrikli SUV araçla pazara giriyoruz. İki üç yıldan sonra AB merkezli ihracat pazarlarına yönlendirmek istiyoruz.

“ÜRÜNÜN BİNE YAKIN ÖZELLİĞİNİ BELİRLEDİK”

Türkiye'nin otomobili projesinde bütün hesapların uzun vadeli ve bugünden 15 sene sonrayı dahi öngörerek yapıldığını belirten Karakaş, “'Türkiye'nin otomobili'nde 2022 yılında piyasaya çıkana kadar, her hafta, her ay ne yapacağımız programlandı. Planı tıkır tıkır işletiyoruz” diye konuştu. Karakaş, tüm teknolojik değişimlerin otomobili ev ve iş yerinden sonra üçüncü yaşam alanına dönüştürdüğünü ifade ederek, “Sektördeki dönüşümün neden olduğu rekabetin temelinde de bu üçüncü yaşam alanının paylaşılması var. Bir Google’ın, Apple’ın ve Amazon’un bu konulara ilgisinin nedeni de işte bu alan” şeklinde konuştu. Otomotivin mobilite ekosistemine dönüşümünün bu anlamda önemli bir fırsat oluşturduğuna dikkati çeken Karakaş, şöyle devam etti: “Akıllı evler, binalar, şehirler ile etkileşimi olan bir dünyadan bahsediyoruz. Biz de bu nedenle bir otomobilden daha fazlasını hedefliyoruz. Otomobilin bine yakın özelliğini belirledik.

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Telefonun başına ne geldiyse o

Cep telefonunun başından geçen gelişmelerin otomobilin de başına gelmeye başladığını belirten Gürcan Karakaş, “Otomotivde bahsettiğimiz dönüşüm için yakın zamanda gördüğümüz en yakın analojinin telefonların son 15 yılda akıllı hale gelmesi olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
  • 300 MİLYAR DOLARLIK BİR YATIRIM OLACAK
  • Dünyada 29 OEM şirketinin mobilite ekosistemine 10 yılda 300 milyar dolar yatırım planladığı bilgisini paylaşan Karakaş, şunları kaydetti: ”Bunun haricinde sadece Çin bu alanda 136 milyar dolar yatırım yapacak. 2022 yılına kadar da 60 yeni model elektrikli araç piyasaya girecek. Örneğin, Çin’de şu an 500 tane bizim gibi start up var. Bunların 4’te 3’ü otomobilin kendisiyle ilgilenmiyor. Oluşturacağı ekosistemle ilgileniyor. Dolayısıyla bizim rakiplerimiz de 100 yıllık otomotiv markaları değil. Rakibimiz Çin’dekiler gibi hızlı, çevik, elektrik ve elektronikten, bağlantılı cihazlardan ve akıllı uygulamalardan anlayan şirketler.”

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