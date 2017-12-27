Planlanan tarihte hizmete giremeyecek

Taksim İstiklal Caddesi’nin simgesi olan nostaljik tramvayın seferleri yapılan altyapı çalışmaları nedeniyle 19 Ocak tarihi itibariyle durdurulmuştu.

Yaklaşık bir yıldır seferlerine devam edemeyen nostaljik tramvayın yarın kısmi olarak hizmete açılması bekleniyordu. Ancak nostaljik tramvayın planlanan tarihte seferlerine başlayamayacağı öğrenildi.

Açılış programı ileri bir tarihe ertelenen nostaljik tramvayın teknik bir nedenden dolayı seferlerine başlayamadığı bilgisi edinildi.

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