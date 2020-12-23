Ekonomi Plastik poşette ücret değişmedi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Plastik poşette ücret değişmedi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler yeni yılda da sabit 25 kuruş olarak kalacak. Açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.

Haber Merkezi AA
Plastik poşet 2021 yılında da 25 kuruş olacak.
Plastik poşet 2021 yılında da 25 kuruş olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca satış noktalarında plastik poşetlerden alınan ücretler, yeni yılda da 25 kuruş olacak.

Alınan bilgiye göre, Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da Bakan Oluru ile güncelleme yapıldı.

Buna göre, 17 Aralık 2020'de ilgili sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi platformda gerçekleştirilen Plastik Poşet Komisyonu toplantısında görüşülen konular da dikkate alınarak, 1 Ocak 2019'dan itibaren yürürlükte olan Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar'da yapılan güncellemeyle, "2021 yılı plastik poşetlere uygulanacak taban ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruştur. 1 Ocak 2021'den başlayarak yıl sonuna kadar ise satışa tabi tüm poşetler için uygulanacak ücret adet başına vergiler dahil 25 kuruş olup daha az veya daha fazla ücret uygulanamaz." hükmüne yer verildi.

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Sadece Bakanlıkça belirlenen sıfır atık logosu ve çevreci sloganlar kullanılacak

  • Ayrıca güncelleme ile açık satılan gıdaların hijyenini sağlamak için satış noktalarında ücretsiz verilen plastik poşetlere alternatif olarak kağıt/karton içerikli torbaların da sunulması zorunluluğu getirildi.

Ücretli poşetlerin bir yüzeyinde sadece Bakanlıkça belirlenen sıfır atık logosu ve çevreci sloganların kullanılması zorunluluğu da getirildi.

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Sıfır atık logosu ve çevreci slogan kullanımı düzenlemesine uygun poşetlerin uygulamaya dahil edilmesi için 1 Temmuz 2021'e kadar geçiş süreci öngörüldü.

Bu tarihe kadar halihazırda üretilmiş ve kullanımda olan plastik poşetlerin atık haline gelmeden tüketiminin sağlanmasına imkan tanındı. 1 Ocak 2022 itibarıyla bu kriterleri sağlamayan poşetlerin satışı yasaklandı.

Plastik poşette dünya fotoğrafı
EKONOMİ
Plastik poşette dünya fotoğrafı

Alışverişe çıkacaklar dikkat: 25 kuruştan satılmaya başladı
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Tüm Türkiye'de bugünden itibaren plastik alışveriş poşetleri parayla satılmaya başladı.
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Poşetlerden alınacak ücrette ise taban 25 kuruş olarak belirlendi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenlemeye vatandaştan da destek geldi.
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Alışveriş yapan vatandaşlardan Selahattin Barlas ise ülkenin geleceği için plastik poşet uygulamasının çok olumlu olduğunu belirtti.
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arketlerde bugünden itibaren hayata geçen sistemle ilgili vatandaşları bilgilendiren kasiyerler, alışveriş yapan kişilere poşetlerin ücretli olduğunu hatırlatıyor.
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Market içerisinde zaman zaman da hoparlörlerden uygulama hakkında anons yapılıyor.
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Manav, ekmek ve şarküteri reyonlarında ise poşetler ücretsiz olacak.
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Poşet satışı alışveriş fişinde de yer alacak.
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Ayrıca, tekstil alışverişlerinde verilen çok kullanımlık poşetler, petshoplardaki canlı sucul hayvan satışında ve bazı bitkilerin satışında kullanılan sapsız poşetler, kuru temizleme, lostra ve benzeri iş yerleri gibi sadece hizmet verilen fakat ürün satışı gerçekleştirmeyen yerlerde verilen poşetler, kargo poşetleri ile gümrüksüz mağazalarda kullanılan uzaktan satışlar dahil ücretsiz olmaya devam edecek.
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25 kuruşluk poşetin 15 kuruşu Geri Kazanım Katılım Payı olarak yeni çevreci projeler için ayrılacak, kalan 10 kuruşluk bedel ise satış noktalarının karı olmayıp bu tutar plastik poşetlerin maliyeti ve KDV bedelini kapsayacak.
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Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak heyet aracılığıyla belirlenecek ve her yıl güncellenecek
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Düzenlemeye aykırı olarak plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her m2' si için 1O TL idari para cezası verilmesi planlanıyor.
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Bu da 100 m2 bir market için bin TL ceza anlamına geliyor.
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Uygulama kapsamında bazı vatandaşların parayla poşet almayarak ürünlerini açıkta götürdükleri görüldü.
Alışverişe çıkacaklar dikkat: 25 kuruştan satılmaya başladı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan düzenleme kapsamında plastik alışveriş poşetleri, tüketicilere 25 kuruş karşılığında verilmeye başladı. Alışveriş yapan vatandaşlar ise ülkenin geleceği için plastik poşet uygulamasının çok olumlu olduğunu belirtti.


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