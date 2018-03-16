Polis maaşı merak ediliyor

Polis Meslek Yüksek Okulları lise mezunu öğrencileri alır ve eğitime sokar. Başarılı olan ve mezuniyet hakkı kazanan polisler sahaya atanırlar. En düşük mezuniyete sahip olan Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu yeni polislerin maaşları da aynı doğrultuda olur. Atanmış polis memurunun maaşı olduğu bölgenin durumu, ailevi durumu ve çocuğunun olup olmama durumuna göre değişiklik göstermektedir.

POLİS MAAŞI NE KADAR?

2018 Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu atanmış polis memuru maaşı 3 bin 500 ile 3 bin 900 lira aralığındadır.

PMYO MEZUNU POLİSLERİN MAAŞLARI NASIL ARTAR?

Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu polisler eğitimlerine devam ettikleri takdirde POMEM'den mezun olan polis memurları ile denk bir şekilde maaş alabilmektedir. Polis Meslek Yüksek Okulu PMYO'dan mezun olduktan sonra polis memurları açıktan ön lisans ya da lisans bölümlerini yazarak eğitimlerine devam edebilirler.

POLİS OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

Silah taşımak ve silahlı görev yapmak için hukuki engelinin bulunmaması, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşıması, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmaması, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olması, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olması yine istenen şartlardandır.

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunulması, alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olunmaması, kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olunmaması, Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olunması, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması, erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silah altında bulunmaması da aranan son önemli şartlardandır.

EKONOMİ 20 bin memur alımı için ilan çıktılar

EKONOMİ Trafik polisi olmanın yolları