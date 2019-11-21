Ekonomi Polise sürpriz yetki Çevreyi kirletene ceza kesebilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Polise sürpriz yetki: Çevreyi kirletene ceza kesebilecek

Çevre suçu işleyenlere yönelik belediye görevlilerine verilen ceza kesme yetkisinin kapsamı genişliyor. Kabahatlar Kanunu'nun ilgili maddesinde yapılacak değişiklik ile belediye sınırları dışındaki alanlarda çevreyi kirletenlere yönelik polis ve jandarmanın da ceza kesmesine imkan verilecek.

Kenan Biter Yeni Şafak
Mevcut düzenlemeye göre çevre suçunda idarî para cezasına zabıta görevlileri karar veriyor.
Mevcut düzenlemeye göre çevre suçunda idarî para cezasına zabıta görevlileri karar veriyor.

5326 sayılı Kabahatlar Kanunu'nun çevre kirliliğine yönelik yaptırımlarını öngören 41. maddesinde çok önemli bir değişiklik yapılıyor.

Düzenleme sonrasında çevreyi kirletenlere artık belediyeye bağlı zabıtaların yanı sıra polis ve jandarma personelleri de ceza kesebilecek.

Mevcut düzenlemeye göre; belediye sınırları içerisinde oluşabilecek çevre kirliliğine yönelik kabahati işleyenlere cezai işlem uygulanıyor. Bu kabahatler dolayısıyla idarî para cezasına ise belediye zabıta görevlileri karar veriyor.

Meydana gelen kirliliğin kişi tarafından derhal giderilmesi halinde idarî para cezasına karar verilmeyebiliyor.

KOLLUK KUVVETİNE DE CEZA YETKİSİ

Yapılacak değişiklik ile 5326 sayılı Kabahatlar Kanunu 41. maddede yer alan, ''Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye zabıta görevlileri karar verir.'' fıkrası ''Bu kabahatler dolayısıyla idari para cezasına belediye sınırları içerisinde belediye zabıta görevlileri, belediye sınırları dışında kolluk kuvvetleri karar verir.'' şeklinde değiştirilecek.

  • Yine aynı kanunun ilgili maddesinin ''Bu madde hükümleri, belediye sınırları içinde uygulanır.'' fıkrası ise yürürlükten kaldırılacak.
Kabahatlar Kanunu'na göre çevreye kirletmenin cezası 5 bin TL'ye kadar çıkıyor.

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