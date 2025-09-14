Portekizli bakan: Muhteşem iş çıkardınız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Portekiz Cumhuriyeti Altyapı ve Konut Bakanı Miguel Pinto Luz ve beraberindeki heyeti Ankara’da kabul etti. Bakanlık binasında gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye’nin deprem bölgesinde yürüttüğü sosyal konut ve şehircilik çalışmaları masaya yatırıldı. Portekizli Bakan, kısa sürede tamamlanan projelere hayranlığını dile getirerek Türkiye’nin deneyiminden faydalanmak istediklerini ifade etti.

453 BİN KONUT EŞ ZAMANLI İNŞA EDİLİYOR

Görüşmede Kurum, mevkidaşına deprem bölgesinde yapılan konut ve altyapı çalışmalarını anlatan bir tanıtım videosu izletti. Kurum, deprem bölgesinde 453 bin konutun eş zamanlı olarak inşa edildiğini ve bunlardan 300 bininin teslim edildiğini aktararak, sadece konut değil, altyapı ve sosyal donatılarıyla kapsamlı bir şehircilik stratejisinin uygulandığını söyledi.

MÜTEAHHİTLERE PORTEKİZ DAVETİ

Görüntüleri hayranlıkla izleyen Portekizli Bakan Luz, Türkiye’nin iki yıl gibi kısa bir sürede bu ölçekte bir projeyi tamamlamasını ‘tek kelimeyle şahane’ ve ‘dudak uçuklatacak kadar yüksek bir rakam’ sözleriyle değerlendirdi. Luz, “Bu başarıyı biz de sizden öğrenmek istiyoruz. Hızlı teslimi mümkün kılan sistemleri keşfetmek istiyoruz. Türk müteahhitlerin gözünde Portekiz’i kıymetli kılmak için buradayız. İki ülke arasında iş birliği yapmak için her türlü imkan var” dedi.

SOMUT ADIMLARIN BAŞLANGICI

Kurum ise görüşmede Portekiz ile iş birliğine açık olduklarını belirterek, Türkiye’nin inşa ve ihya konusundaki bilgi, birikim ve deneyimini paylaşmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti. Bu görüşmenin, Türkiye’nin sosyal konut üretimi ve hızlı inşa modellerinin Portekiz’e aktarılmasına yönelik somut adımların başlangıcı olarak değerlendirildiği bildirildi.

BİLGİMİZİ PAYLAŞABİLİRİZ

Görüşmenin ardından ABD merkezli X şirketindeki sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı: “Portekiz Altyapı ve Konut Bakanı Sayın Miguel Pinto Luz ve heyetini Bakanlığımızda ağırlayarak bir toplantı gerçekleştirdik. Deprem bölgesinde, asrın inşasında sürdürdüğümüz çalışmalarımızı anlattığımız kıymetli mevkidaşım ve heyetiyle konut yapımındaki tecrübelerimizi paylaştık. İnşa ve ihya konusunda bilgi, birikim ve deneyimimizi paylaşmaktan her daim memnuniyet duyacağız."







