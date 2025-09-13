Yeni Şafak
EPDK, 2026'da uygulanacak elektrik iletim ek ücretini belirledi

09:5713/09/2025, Cumartesi
EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), 2026 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, Türkiye Elektrik İletim AŞ'nin (TEİAŞ) iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.

Buna göre, 2026 yılında uygulanacak iletim ek ücreti, TEİAŞ'ın iletim tarifesinin binde beşi olarak belirlendi.


EPDK'nin söz konusu kararı, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

TEİAŞ tarafından aylık hesaplanan iletim ek ücretleri, takip eden ayın 25'ine kadar EPDK hesabına yatırılacak.


Öte yandan EPDK, bazı akaryakıt şirketlerinin depolama ve iletim tarifelerinde değişikliğe gitti.


Buna göre, ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'nin Liman Tesisi ile Karaduvar Tesisi'ne ilişkin depolama tarifesi ve ATAŞ İletim Hatları'na ilişkin iletim tarifesi ile Akdeniz Akaryakıt Depolama Nakliyat ve Ticaret AŞ'nin Antalya Tesisi'ne ilişkin iletim tarifesi tadil edildi.



#Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
#iletim ek ücreti
#Türkiye Elektrik İletim AŞ
