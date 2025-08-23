Yeni Şafak
EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

EPDK kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

09:2323/08/2025, Cumartesi
AA
Şirket için 2025 için 125 milyon lira, 2026 için de 275 milyon lira ilave yatırım tavanı oluşturuldu.
Şirket için 2025 için 125 milyon lira, 2026 için de 275 milyon lira ilave yatırım tavanı oluşturuldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji Piyasası Bildirim Sistemi kullanım talimatına ilişkin değişiklikleri içeren Kurul kararını kabul etti.

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrik, doğal Gaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin "bildirim yükümlülük tabloları" revize edilerek yeniden düzenlendi.

Yatırım tavanı revizesi

Ayrıca, EPDK, Torosgaz Isparta Burdur Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 2022-2026 yıllarına ilişkin yatırım tavanlarını revize etti.​​​​​​​

Şirketin 8 Eylül 2022'de belirlenen yatırım tavanları yeniden düzenlendi.

Torosgaz Isparta Burduruın yatırım tavanı 2022 için 82 milyon 652 bin 388 lira, 2023 için 57 milyon 343 bin 854 lira, 2024 için 66 milyon 587 bin 44 lira, 2025 için 115 milyon 67 bin 29 lira ve 2026 için 165 milyon 657 bin 347 lira olarak belirlendi.

Ayrıca şirket için 2025 için 125 milyon lira, 2026 için de 275 milyon lira ilave yatırım tavanı oluşturuldu.



