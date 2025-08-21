Yatırımcılara 240 Milyon TL’ye kadar destek imkânı: Yerel kalkınmaya dev teşvik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise teşvik programının 81 ilde 324 yatırım konusunu kapsadığını belirterek, sanayi, tarım, teknoloji ve turizm gibi stratejik sektörlere odaklanıldığını ifade etti.

Program kapsamında, Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesi için de özel yatırım alanları belirlendi. Bölgenin coğrafi potansiyeli ve ekonomik dinamikleri göz önünde bulundurularak hazırlanan projelerle yüksek katma değerli ve istihdam odaklı yatırımlar desteklenecek.