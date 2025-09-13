Hububat ihracatı Batı Akdeniz’de yüzde 136,65 rekor artış gösterdi

BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, birlikten 8 ayda 167 ülkeye ve bölgeye 2 bin 153 firma tarafından yurt dışı satışı gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yıl 1 milyar 813 milyon 118 bin dolarlık ihracata imza attıklarını ve bu ay sonunda bu rakamın 2 milyar doları geçmesini beklediklerini dile getiren Çavuşoğlu, özellikle hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün bu yıl ihracatını artıran önemli sektörlerin başında geldiğini kaydetti.

Bu sektörden yılın 8 ayında 100 milyon 285 bin 629 dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Çavuşoğlu, "Sektörün içeriğine baktığımızda çikolata, kakao ürünleri içeren gıda maddeleri, ayçiçeği tohumu ve diğer meyve sebze tohumlarında önemli rakamlara ulaştık. Geçen yılın aynı dönemine göre sektörün ihracatında yüzde 136'nın üzerinde bir artış söz konusu. En fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında ABD ilk sırada geliyor. ABD'yi Almanya, Ukrayna ve Rusya takip ediyor." diye konuştu.

Başkan Çavuşoğlu, geçen yıl 8 ayda sektörden 42 milyon 378 bin dolarlık ihracat yapıldığını anımsatarak, bu yıl bu rakamın 100 milyon doların üstüne çıkmasının sektör açısından sevindirici olduğunu ifade etti.

Yurt dışındaki fuarlara katılarak, ticari heyet ziyaretleri düzenleyerek ve URGE projeleri ile ihracatı artırdıklarını belirten Çavuşoğlu, "Sektördeki ihracatın daha da artacağını düşünüyoruz. Potansiyel olarak bölgemiz oldukça yüksek. Özellikle tohumculuğun merkezi Antalya." dedi.

"Talebe göre üretim yapıyoruz"

Antalya'da A-Z Tohum Tarım Ürünleri'nde görevli ziraat mühendisi Gamze Çiçek de firma olarak 7 çeşit üzerinde çalıştıklarını, hem ıslah hem de tohum üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hem ülkenin ihtiyacını karşıladıklarını hem de ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Çiçek, Orta Doğu, İran, Irak, Suriye, Balkanlar'da Arnavutluk, Makedonya gibi ülkelere tohum satışı yaptıklarını, Afrika ülkelerine de ihracata başladıklarını, talebe göre üretim gerçekleştirdiklerini dile getirdi.







