İhracatçıya 45 milyar lira hibe desteği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) "İhracatın Yıldızları Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı. Bolat, hükümetleri döneminde Denizli’ye adaletten eğitime, spordan sağlığa, çevre ve şehircilikten tarım ve ormancılığa kadar birçok alanda toplam 385 milyar lira tutarında kamu yatırımı gerçekleştirdikleri söyledi. Yatırımların sürdüğünü vurgulayan Bolat, 1.000 yataklı Denizli Şehir Hastanesi’nin 2027 yılı içerisinde hizmete açılacağını dile getirdi.

DENİZLİ ESNAFINA 150 MİLYON LİRA KREDİ

Denizli’de esnafa bugüne kadar 8 milyar lira kredi desteği sağlandığını belirten Bolat, "2025’in 8 ayında 2 milyar 328 milyon lira, yüzde 25 maliyetli esnaf kredisi kullandırıldı. Denizli’ye 150 milyon liralık bir esnaf kredisini göndereceğiz" dedi. Türkiye’nin ihracatta önemli bir başarı hikayesi yazdığının altını çizen Bolat, şunları kaydetti: "36 milyar dolar olan mal ihracatını 269 milyar dolara yükselttik. 14 milyar dolar olan hizmet ihracatını da 119 milyar dolara çıkardık. Özellikle dış ticaret açığımızı makul seviyelere getirmeye çalışmak, cari işlemler açığımızı geçen yıl 10, şu sıralar 18-19 milyar dolarda tutarak döviz dengelerini sağlayabilmek önemli başarılar, olumlu gelişmelerdir."

BÜTÇEMİZİN %60'INI AKTARIYORUZ

Bolat, Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçesi’nde yüksek bir artış oranı sağlandığını ifade ederek, "Aldığımız bütçenin yüzde 60’ını ihracatçılarımıza aktarıyoruz. Geçen yıl 24, bu yıl 33 milyar liraydı. Önümüzdeki yıl 45 milyar liralık ihracat desteklerimiz hibe olarak ihracatçılarımıza sunulacak. Bu yüzde 36’lık bir artış anlamına gelmekte, bu da ihracata verdiğimiz önemi göstermekte" diye konuştu.

TÜRKİYE ZORLUKLARA RAĞMEN BÜYÜYOR

Türkiye ekonomisinin zorluklara rağmen büyümeye devam ettiğine dikkat çeken Bolat, sözlerini şöyle tamamladı: "Şimdi bu zorluklar içinde ne beklenebilir? Üretim daralmıştır, düşmüştür beklenebilir değil mi? Bizim ekonomimiz özel sektörümüz öyle dinamik ki bakın, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdük. Bunun dinamosu, motoru sanayi sektörü oldu. Sanayi sektörümüz ikinci çeyrekte yüzde 6,1 büyüdü. Bu tempo inşallah üçüncü ve dördüncü çeyrekte de devam edecek. Yılı yüzde 3,5-4 arasında bir yerde tamamlayacağımıza inanıyorum. Zaten bütün uluslararası kuruluşlar, yüzde 1,5-2 gibi tahmin ettikleri büyüme oranımızı artık yüzde 3,5 civarına çekmek durumunda kaldılar."







