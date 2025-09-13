Cari denge temmuzda 1,8 milyar dolar fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Temmuz 2025'te cari işlemler hesabı 1 milyar 766 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 6 milyar 29 milyon dolarlık fazla oluştu. Yıllıklandırılmış cari açık ise 18,8 milyar dolara geriledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, cari açıktaki iyileşmenin dış finansman ihtiyacını azaltarak dezenflasyon sürecine katkı sağlamaya devam ettiğini belirtti. Yılmaz, "İhracatta pazar çeşitliliğinin artması ve enerji maliyetlerindeki düşüşün cari dengeye olumlu katkı sağlamasının da etkisiyle, cari işlemler açığının milli gelire oranının 2025 yıl sonu itibarıyla yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz" ifadesini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ekonomide istikrar ve olumlu trendin güçlendiğini vurguladı. Bolat, "Ağustosta cari işlemler hesabında 5 milyar dolar fazla verileceğini tahmin ediyoruz" bilgisini verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de dış finansman görünümünün olumlu seyrini sürdürdüğünü dile getirerek, "İlk 7 ayda reel sektörün ve bankaların dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 163 ve yüzde 227 oldu" açıklamasında bulundu.