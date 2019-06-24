Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı

Türkiye’de ‘Sıfır Atık’ uygulaması ile başlayan poşetlerin ücretlendirilmesinden sonra poşet kullanımının yüzde 80’e yakın azaldığı gözlemlendi. Tahminlere göre ise 2023 yılının başına kadar poşet kullanımın yüzde 90’a yakın oranda azalacağı öngörülüyor.

Haber Merkezi IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerinden ve medya yansımalarından derlenen bilgilere göre, Türkiye’de poşet kullanımın ücretli hale gelmesinden bu yana yüze 80 oranında düştüğü görüldü.

Sadece zincir marketlerde geçen yıl Ocak ayında 294 milyon poşet kullanılırken, bu yılın Ocak ayında bu oran yüze 75 azalarak 82 milyona düştüğü saptandı.

30 MİLYARDAN 3 MİLYARA DÜŞTÜ

Tahminler neticesinde de 2023 yılının başına kadar poşet kullanımın yüzde 90’a yakın oranda azalacağı ve yıllık 30 milyar adet olan poşet kullanımın 3 milyara yani kişi başı 40’a düşeceği belirtildi.

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