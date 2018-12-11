Ekonomi Poşet ücreti resmileşti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Poşet ücreti resmileşti

Türkiye, çevrenin korunması ve israfı önlemek amacıyla ücretli poşet dönemine giriyor. Market ve benzeri alışverişlerdeki poşetler 1 Ocak tarihinden itibaren ücret karşılığı olacak ve her yıl bu rakam güncellenecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tüketici için yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor
Tüketici için yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor

Uzun bir süredir tartışılan ücretli poşet dönemini resmen başlatacak adım atıldı. 1 Ocak’tan itibaren vatandaş market ve benzeri yerlerdeki poşetleri ücretli olarak alacak. Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanuna göre, çevrenin korunması için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması mekanizması kullanılacak.

FİYAT GÜNCELLENECEK

Söz konusu kanun ile kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulacak komisyon aracılığıyla belirlenecek ve her yıl için güncellenecek. Geri kazanım katılım payını ödemediği tespit edilenlere katılım payı tutarının yüzde 20 fazlası idari para cezası uygulanacak.

2021’DEN SONRA DEPOZİTOLU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla belirleyeceği ambalajlar için depozito uygulamasını 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren zorunlu tutacak. Depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlayacak. Depozito uygulanmadan yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenlere ton başına 100 lira ceza kesilecek. Bunun yanında, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek.

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  • Tüketici için yeni dönem 1 Ocak’ta
  • Kanunla birlikte üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin bireysel olarak atık toplama faaliyetlerini yapabilmeleri ve yetkilendirilmiş kuruluş oluşturma yükümlülüğü zorunlu olmaktan çıkarıldı. Bakanlık, poşet ücreti uygulamasını 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren zorunlu tutacak. Bunlar belli ürünler için geçerli olacak. Bu uygulamanın milyonlarca tüketiciyi etkilemesi bekleniyor.
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