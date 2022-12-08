​Poşette fiyat sabit kaldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bu yıl da aldığımız kararla, poşet fiyatlarını 25 kuruş olarak belirliyor ve herhangi bir artışa gitmiyoruz" dedi. TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığın 2023 bütçesi görüşüldü. Bütçenin sunumunu yapan Bakan Kurum, 150 bin devlet dairesinde sıfır atığa geçildiğini ifade etti. Depozito Yönetim Sistemi hakkında da konuşan Bakan Kurum, "2023'ün sonuna kadar ülkemizin her yerinde 7 bin depozito iade noktasıyla milletimize hizmet verecek; ekonomimize katkı verecek ve en önemlisi de doğamızı koruyacağız" dedi.

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