Ekonomi Preveze denizaltısının kalbine yerli sistem
SAVUNMA SANAYİ

Preveze denizaltısının kalbine yerli sistem

Türk savunma sanayisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürüttüğü projeyle milli olarak geliştirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin DBDS) Preveze denizaltısına kurulumu yapıldı. Sistem, denizaltıların tüm harekat görevlerini verimli şekilde yerine getirmesi için farklı sensör ve sistemlerden gelen verilerin alınması, kesintisiz ve yedeklenerek ilgili birimlere dağıtılması için tasarlandı.

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Haber Merkezi AA
Preveze denizaltısının kalbine yerli sistem
Foto/arşiv

Türk savunma sanayisinin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yürüttüğü projeyle milli olarak geliştirilen Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi'nin DBDS) Preveze denizaltısına kurulumu yapıldı.

Preveze Sınıfı Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN-Preveze) Projesi Sözleşmesi kapsamında Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (DBDS-P) HAVELSAN tarafından sağlanıyor.

Sistem, denizaltıların tüm harekat görevlerini verimli şekilde yerine getirmesi için farklı sensör ve sistemlerden gelen verilerin alınması, kesintisiz ve yedeklenerek ilgili birimlere dağıtılması için tasarlandı. DBDS, üstlendiği bu görevler dolayısıyla denizaltının "kalbi" olarak nitelendiriliyor.

Uzay araçlarından sonra en karmaşık teknolojiye sahip denizaltılardaki silah, sensör ve navigasyon sistemlerinin tam entegre olarak görev yapabilmesi, bu sistemlerin veri entegrasyonunun doğru yapılması ve tüm savaş sisteminde geçerli tek doğru verinin dolaşması Platform Veri Dağıtım Sistemleri ailesinin bir parçası olan DBDS sayesinde sağlanıyor. DBDS üzerinden birbirine entegre edilen sistemler arasındaki veriler, harekat etkinliği konularında analiz yapılabilmesi maksadıyla kayıt altına alınabiliyor.

DBDS-P'nin MÜREN-Prezeve Projesi'nin ilk gemisi olan Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki TCG Preveze denizaltısına kurulumu, montajı, liman ve deniz testleri başarıyla tamamlanarak eksiksiz olarak teslimatı yapıldı. DBDS entegrasyonunda önemli rol oynayan DBDS-P'nin veri akışını yedekli ve kesintisiz sağlaması sayesinde Preveze sınıfı denizaltıların harekat görevlerini en etkin şekilde icrası mümkün olacak.

Türk Deniz Kuvvetlerinin savunma projelerine program mantığıyla yaklaşımının örneği olan Platform Bilgi Dağıtım Sistemi, bugüne kadar 47 platform için tercih edildi ve 36 platform için teslimatı yapıldı. Sistem, çok düşük arıza ve yüksek faaliyet oranıyla HAVELSAN’a duyulan güvenin en büyük göstergelerinden biri olmaya devam ediyor.

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