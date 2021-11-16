Ekonomi Beyaz eşya devi Profilo resmen iflas etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Beyaz eşya devi Profilo resmen iflas etti

Buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon gibi beyaz eşya ve ev aletleri ürünlerinin Türkiye'deki ilk üreticisi olan Profilo resmen iflas etti. İstanbul Ticaret Mahkemesi, şirketin eski avukatı Sümer Altay'ın açtığı dava neticesinde bir döneme damga vuran firmanın iflasına karar verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Profilo iflas mı etti? ​Beyaz eşya devi Profilo battı mı?
Arşiv

Geçtiğimiz yıl hayata gözlerini yuman Türk sanayiinin kurucusu iş insanı Jak Kamhi tarafından 1954 yılında kurulan Profilo Holding, resmen iflas etti.

Profilo'nun iflasına, şirketin eski avukatı Sümer Altay'ın açtığı davanın neden olduğu öğrenildi.

Altay, şirketin davasına bakarken görevden alınınca vekalet ücretini almak için şirkete dava açtı.

ÖDEME ALAMADI, İFLAS DAVASI AÇTI

Altay'ın 2.5 milyon liralık alacağı için açtığı dava, karara bağlandı.

Şirketin Sümer'e ödeme yapması kararlaştırılırken, gerekli süre içinde ödeme yapılmadığı için Sümer'in avukatları Profilo Holding AŞ ile Profilo Sanayi ve Tic. AŞ'nin iflasını istedi.

İstanbul Ticaret Mahkemesi geçtiğimiz perşembe günü, 67 yıllık dev şirketin iflasına karar verdi.

İFLAS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Kararın ardından şirketler tasfiye sürecine girecek. Süreci İstanbul İflas Müdürlüğü yürütecek.

Oluşacak iflas masası, iki şirketin varlıklarını satarak borçları ödeme yoluna gidecek. Şirketin karara itiraz hakkı var ancak bu tasfiye sürecine engel değil.

BİR DÖNEME DAMGA VURMUŞTU

Profilo, Türkiye'de bir döneme damga vurmuştu. Binlerce kişiye istihdam saplayan şirket, 2000'li yıllarda sallantıya girmişti. Şirketin önemli firmalarından Profilo Telra 2014 yılında iflas etmişti. Profilo'nun ve Türk sanayiinin kurucusu olan ünlü iş insanı Jak Kamhi, geçtiğimiz yıl 95 yaşında hayatını kaybetti. Kamhi; televizyon, buzdolobı, motosiklet, çamaşır makinesi gibi pek çok aletin Türkiye'deki ilk üreticisi olarak biliniyordu.

Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı: Kanadalı şirket iflas bayrağını çekti
EKONOMİ
Türkiye'ye ambargo kararı almışlardı: Kanadalı şirket iflas bayrağını çekti

5. Yargı Paketi Meclis'te: Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var
GÜNDEM
5. Yargı Paketi Meclis'te: Teklifte icra iflas kanunu ve çocuk teslimi ile ilgili değişiklikler var

İcra ve İflas Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı
GÜNDEM
İcra ve İflas Kanunu TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Yolun sonu Dünya Kupası olsun

Yolun sonu Dünya Kupası olsun

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Gündem

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
Gündem

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.