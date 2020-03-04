Projeler raftan iniyor

Ekonomide çarklar hızlanmaya başladı. Arka arkaya gelen ekonomik veriler de tüm sektörlerde işlerin yeniden olumluya döndüğünü gösteriyor. Bunda ekonomi politikalarındaki üretimi destekleyici adımların ve düşen kredi faizlerinin etkisi var. Gayrimenkul cephesinde de olumlu havanın rafa kaldırılan projeleri aşağıya indirdiğini görüyoruz. Nitekim konut kredi faizleri şu an sıfır konutta yüzde 0.79’lara inmiş durumda. Sektör bu oranları en son 2013’lerde konuşuyordu. Yüzde 24’leri aşan, yüzde 35’lerin konuşulduğu bir faiz ortamından bugün tek haneli faizlerin görüldüğü bir ortama geldik. Konut kredilerinde vadelerin 180 aya kadar çıkması da sektördeki hareketlenmede etkili oldu.

YENİ PROJELER ARKA ARKAYA

Ziya Yılmaz

Dap Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ekonomi yönetiminin adeta sihirli dokunuşlara imza attığını söyledi. Yılmaz, “Yatırım ortamındaki engeller kaldırıldı. Biz tüm bunların neticesinde önümüzü daha iyi görür hale geldik. Önümüzdeki günlerde, Emlak Konut ihalesini kazandığımız Çekmeköy projemizin satışına başlayacağız. Ayrıca yine ihalesini kazandığımız Nişantaşı projemizin lansmanına da bu yıl içinde çıkacağız” bilgisini verdi. DAP Yapı, Emlak Konut GYO tarafından ihaleye çıkarılan Nişantaşı ve Çekmeköy arazileri için 2.9 milyar TL teklif vermiş ve her iki ihaleyi de kazanmıştı.

YATAY MİMARİ DE YÜKSELECEK

Deprem güvenliğinin araziden başladığını söyleyen Ziya Yılmaz, Çekmeköy ilçesinin İstanbul’un en güvenli bölgelerinden biri olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, şunları aktardı: “Çekmeköy, deprem endişeleri yüzünden sürekli gelişen bir bölge. Bu anlamda çok doğru bir bölgede çok doğru bir projeye başlamış olacağız. Projeyi geliştirirken İskandinav evlerinden ilham aldık. Maksimum 6 katlı değişik ünitelerden oluşacak örnek bir projeye imza atıyoruz. Proje ulaşım akslarının da tam ortasında. Beykoz, Kartal Pendik üçgenini alırsanız Çekmeköy tam ortada yer alıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün tam ortasında bir konuma sahip. Ayrıca her iki havalimanının kavşaklarının tam merkezinde.”

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ÜÇ PROJEDE TESLİM

DAP Yapı’nın devam eden projelerinde sona gelindiğinin altını çizen Ziya Yılmaz, Validebağ ve Teras Kule projelerinin teslimlerine önümüzdeki günlerde başlayacakları bilgisini aktardı. İşe başlamaktan daha önemlisinin vaktinde teslim etmek olduğunu söyleyen Ziya Yılmaz, “Validebağ ve Teras Kule’nin haricinde ayrıca İstanbul dışındaki ilk projemiz olan DAP İzmir’i önümüzdeki yıl teslim etmiş olacağız. Dolayısıyla elimizde devam eden proje kalmıyor. Çekmeköy yatırımımıza da bu enerjiyle başlıyoruz. 3 ayda 44 bin talep topladık” dedi.

YATIRIM ARAÇLARIYLA YARIŞIYOR

Konuta yatırımın orta ve uzun vadede yüksek getirilere imza attığını söyleyen Ziya Yılmaz, Türkiye’de gayrimenkul getirisini hiçbir yatırım aracının kazandıramadığını iddia etti. Yılmaz, “Son dönemde gerçekleştirdiğimiz bazı projelere bir bakalım. İstmarina’da metrekaresi 4 bin liradan satışa çıkmıştık. Projenin son bağımsız birimlerini metrekare bedeli 14-17 bin lira aralığında verdik. Yani ilk alanlar yüzde 325 kazançlı çıktı. Teras Kule’de ise satış fiyatı 5 bin liradan başlamıştı. Halihazırda bu projede de şu anki fiyatlar 12 ila 13 bin lira seviyelerinde. En başta bu projeden konut alanlar, şimdi yatırımlarını ikiye katlamış durumda. DAP İzmir’de ise metrekare satış fiyatı 4 bin 200 liradan başlamıştı. Şu an 10-11 bin lira bandında seyrediyor” dedi. Şirket Çekmeköy projesinde de 10 bin liranın altında bir rakamla satışa çıkacak. Yılmaz, bitiş rakamlarının ise 16 bin lira seviyesine ulaşacağını aktardı.

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STOKLAR AZALDI

Gayrimenkul sektörünün en popüler tartışmalarından biri de stok konusu. Ziya Yılmaz, stok tartışmalarıyla ilgili olarak da şunları aktardı: “Son iki yılda yeni proje geliştirilemedi. Yeni alınan ruhsatlarda büyük düşüş var. Bu sayede de stok anlamında ciddi bir dengelenme süreci yaşadık. 2020’nin 6’ncı ayından sonra konut stoku öyle bir noktaya gelecek ki, tüketici konut almak istese dahi kendine uygun nitelikli konut bulmakta zorlanacak. Önümüzdeki dönemde uygun fiyatlı, nitelikli konut bulmak mümkün olmayacak.”