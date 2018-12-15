Ekonomi Projelerde doluluk oranları yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Projelerde doluluk oranları yükseldi

İnşaat firmalarının patronları bu yıl daha az proje geliştirince stoktaki konutlara ilgi arttı. Daha önce yapılıp teslim edilen projelerde doluluk oranları hızla artıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Stoktaki konutlara ilgi arttı.
Stoktaki konutlara ilgi arttı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümleri yüzde 55,1 azaldı. Buna karşın yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü ise yüzde 1,6 arttı. Bu da Türkiye genelinde yeni konut inşaatlarının azaldığını gösteriyor. Ancak uzmanlar yeni konutların yapılmamasının var olan inşaatlarda da yavaşlama gözlemlenmesinin stoktaki konutlara talebi artırdığını söyledi. Bu durum sitelerdeki doluluk oranlarını da yukarı taşıdı.

EVLERİN IŞIKLARI YANIYOR

Görüşlerine başvurduğumuz emlakçılar, daha önce teslim edilen ve oturumun başladığı konutlarda doluluk oranlarının birçok projede yüzde 90’lara ulaştığını kaydetti. Doluluk oranlarının artması konut fiyatlarına da olumlu yansıdı diyen emlakçılar, “Şehrin çeperlerinde inşa edilen sitelerde genelde evlerin çoğu boştu. Satışlar da azalmıştı. Ancak inşaat firmaları yeni konutlar geliştirmeyince bitmiş konutlara talep arttı. Sitelerde daha fazla konutta ışık yanar oldu. Birçok sitede doluluk oranları yüzde 40-45’lerden yüzde 80-90’lara ulaştı. Bu ilk oturanlara da olumlu psikolojik etki oluşturdu. Konut fiyatları da yükseldi” şeklinde konuştu.

  • Aidata olumlu etki
  • Müteahhidin daha önce yapıp yeni sattığı konutlar site aidat rakamlarına da olumlu yansıdı. Emlakçılar, daha fazla aidat toplanmasıyla birlikte sitelerin sadece ışıklarının yanmadığını etrafının da daha güzelleştiğini dile getirdi.
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