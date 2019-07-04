Promosyon kaynaklı faize neşter

Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu (EPDK), tüketicinin lehine olacak yeni bir düzenleme için harekete geçti. Kurum, dağıtıcı ve bayi marjlarının paylaşımına ilişkin kurul kararı taslağı ile akaryakıt ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlar hakkında karar taslağı hazırladı ve kamuoyunun görüşüne açtı. Düzenleme ile tüketicinin tercihlerinde akaryakıt fiyatının daha ön planda yer alması hedefleniyor.

Kredi kartı vurgusu

Yapılan yazılı açıklamada bu tür kampanyaların amacın ötesine geçtiğine de vurgu yapıldı. Kredi kartlarının birçok sektörde olduğu gibi akaryakıt ve LPG sektöründe de yaygın olarak kullanıldığı kaydedilen açıklamada, “Bu kullanım oranı da her geçen yıl artış gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, 2018 yılında akaryakıt sektöründe kartla yapılan ödemler yüzde 27 artarak 78 milyar lira seviyesine ulaşmış durumda. EPDK ortaya çıkan faiz yükünü hafifletecek, akaryakıt ve LPG sektörüne yönelik maliyetleri düşürerek tüketiciye olumlu yansıyacak bir düzenleme için düğmeye bastı” ifadelerine yer verildi.

Maliyetler herkese yansıyor

Yapılan yazılı açıklamada bu tür kampanyalarda ortaya çıkan maliyetlerin tüm tüketicilere yansıtıldığına da dikkat çekilerek şöyle denildi: “Tüketicilerin akaryakıt tüketimine ilişkin tercihlerini belirlemede, bu tür kampanyaların etkilerinin istenen düzeyin ötesine geçtiği ve finansal olarak kampanyalara katılan ve katılmayan tüketiciler arasında ciddi bir fark yarattığı hususu göze çarpmaktadır. Unutulmamalıdır ki, kampanyalar kapsamında oluşan tüm maliyet nihayetinde kullanıcıların tümüne yansımaktadır. Dolayısıyla herhangi bir tarafa sağlanan ücretsiz yakıt verilmesi gibi kampanyaların maliyetine tüm tüketiciler ortaklaşa katlanmaktadır. Tüm tüketicilerin haklarının eşit bir şekilde korunması ve sektördeki ilave maliyetlerin ayıklanması EPDK’nın önem verdiği konular arasında yer almaktadır.”

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TÜKETİCİ KÂRDAN YARARLANMALI

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kârlılığın sektörde kalması ve tüketicinin de bu kârlılıktan yararlanması için bu çalışmayı başlattıklarını söyledi. Yılmaz, “Kârlılık sektörün tüm paydaşlarına yansıtılmalı ve bu kârlılık özellikle de tüketicinin akaryakıt alımında cebine yansımalı. Promosyonlar tüketicilerin bir kısmı için avantaj olurken, geri kalan kısmı için dezavantaj olmamalı. Bu amaçla alternatifli hazırladığımız taslağa gelecek görüşleri değerlendirecek ve herkesin yararına olacak bir düzenleme hazırlayacağız” dedi. Öte yandan EPDK bir süredir akaryakıt dağıtıcıları ve bayiler arasında gerilim konusu olan kâr marjları konusundaki taslağı da görüşe açtı.