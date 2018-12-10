Ekonomi Promosyonunişleri hızlandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Promosyonun işleri hızlandı

Matbaacılar ve reklamcılar, 2018 yılının son günlerinin yaşandığı bu dönemde takvim, ajanda, kalem, USB bellek, powerbank gibi promosyonların siparişlerini yetiştirmeye çalışıyor.

Yeni Şafak
Eskişehir Ticaret Odasının 24. Grup Kırtasiye, Yazılım, Matbaa, Reklam ve Fotoğrafçılık Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Güneş
Eskişehir Ticaret Odasının 24. Grup Kırtasiye, Yazılım, Matbaa, Reklam ve Fotoğrafçılık Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Güneş

Yeni yıla yaklaşırken şirketler, müşterilerinin üzerindeki marka algısını pekiştirmek, ürün, isim ve faaliyet gösterdikleri sektörün yıl boyu akılda kalmasını sağlamak için çeşitli promosyon ürünleri sipariş ediyor.

FAZLA MESAİ

Yılbaşından 2 ay önce sipariş almaya başlayan matbaacılar ve bu işletmelere yan ürün üreten atölyeler de işlerini yetiştirmek için fazladan mesai yapıyor. Eskişehir Ticaret Odasının (ETO) 24. Grup Kırtasiye, Yazılım, Matbaa, Reklam ve Fotoğrafçılık Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Güneş, yeni yıl yaklaştıkça "müşterilerin aklında kalıcı olma" düşüncesiyle promosyon ürün yaptırmak isteyen şirketlerin çalışma yaptığını söyledi.

YOĞUNLUK BAŞLADI

Söz konusu çalışmanın ardından komite üyelerinin yoğunluğunun başladığını ifade eden Güneş, "Takvimden bardağa, ajandadan USB beleği kadar çeşitliliği olan promosyon ürünlerini talep edenlerden dolayı üyelerimiz yoğun iş temposuna giriyor. Bazen bu süreçte çay içecek zaman bile olmuyor. Yıl sonu yaklaşırken kasım ve aralık aylarında komite üyelerimizin adeta 'hasat dönemi' yaşanıyor" dedi.

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