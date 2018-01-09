PTT'den yeni hizmet

Geliştirilen yeni bir yazılımla MTV ile Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki cezalar da PTT'ye ödenebilecek.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ ile Gelir İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan protokol çerçevesinde bugüne kadar PTT işyerlerinden sadece trafik cezası ile karayolları geçiş ücreti ve idari para cezası tahsilatları yapılıyordu.

Geliştirilen yeni bir yazılımla MTV ile Karayolu Taşıma Kanunu kapsamındaki cezalar da PTT'ye ödenebilecek.

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