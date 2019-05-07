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Ekonomi Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜMOSAN üretimi Pusat'ın özellikleri nelerdir? Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor

Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor

TÜMOSAN'ın yüzde 100'e yakın yerlilikte geliştirdiği Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat, IDEF'19'da tasarımın çok daha detaylandırıldığı yeni prototipiyle sergilendi. Pusat'ın gücü yakın zamanda patlatma testiyle sınanacak. TÜMOSAN Kara Araçları Tasarım Müdürü Fatih Köse "Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek mayın koruma testi çok önemli bir eşik" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Pusat İDEF 2019 fuarında.
Pusat İDEF 2019 fuarında.

TÜMOSAN bünyesinde oluşturulan kabiliyetlerle yüzde 100'e yakın yerlilik oranıyla geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat, yakın zamanda patlatma testiyle gücünü ortaya koyacak.

Kara araçları için motor geliştiren, zırhlı araçlara yönelik güç grubu çözümleri üzerinde çalışan TÜMOSAN, bu kritik alt sistemlerin bir araç platformu seviyesinde tasarımını ve araç platformunun tasarım, üretim ve kalifikasyon kabiliyetlerini bünyesinde oluşturdu. TÜMOSAN bu kabiliyetlerle yüzde 100'e yakın yerlilik oranındaki Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat'ı geliştirdi.

Pusat ile birlikte sadece alt sistem seviyesinde değil, araç platformu seviyesinde de doğrulaması yapılan motor, transmisyon ve yürür aksam gibi kritik alt sistemler, yerli ve milli ürünler olarak hizmete girecek.

Pusat IDEF fuarında.

PATLATMA TESTİNE GİRECEK

13'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtımı yapılan Pusat'ın, geçen 2 yılda kullanıcı makamlarının talepleri doğrultusunda detay tasarımı ve imalat süreçleri tamamlandı. Araç, yeni haliyle IDEF'19'da sergilendi.

TÜMOSAN mümkün olan en kısa zamanda aracı kullanıcı makamları tarafından gerçekleştirilecek saha ve kabul testlerine hazır hale getirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda, araç için kritik öneme sahip ve güvenlik seviyesini ortaya koyacak olan "patlatma testi"nin fuardan kısa süre sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor.

YENİ PROTOTİPTE TASARIM DETAYLANDIRILDI

TÜMOSAN Kara Araçları Tasarım Müdürü Fatih Köse, tanıtımın ardından geçen sürede kullanıcı makamların görüşleri doğrultusunda aracın tasarımını güncellediklerini söyledi.

IDEF'19'a yeni prototip araçla katıldıklarını belirten Köse, şöyle konuştu:

"Hedefimiz fuar öncesinde başladığımız geliştirme testlerini fuar sonrasında tamamlayıp, kullanıcı makamlarının sahada yapacağı testler için aracı en kısa zamanda hazır hale getirmek. IDEF'17'de anlattığımız konsept tasarımı şu an çok daha detaylandırdık. Aracımız TÜMOSAN'ın yerli motor, şanzıman ve yürür aksam sistemlerini içeriyor. Keza süspansiyon sistemi de aracın kendi ağırlık merkezine göre yine kullanıcı makamlarının isteklerine göre hazırlandı ve tasarlanarak imal edildi. Bunun dışında yine kullanıcıların istediği balistik zırh tasarımı, mayın koruması tasarımı gibi hususlar 2 sene içinde gerçekleştirildi. Zırh korumasında imalatla ilgili yetenekler de TÜMOSAN bünyesine kazandırıldı. Şu anda hedefimiz kullanıcıların testleri için prototipi en kısa zamanda hazır hale getirmek. Bu sayede Türkiye'nin yerli motor, şanzıman ve yürür aksamıyla kalifiye olan ilk zırhlı askeri aracı da hizmete girmiş olacak."

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Pusat IDEF fuarında.

Köse, aracın göreve hazır hale gelmesiyle ilgili hedefleri olduğunu ancak takvimin kullanıcı makamların beklentileri doğrultusunda şekilleneceğini bildirdi.

Son çıkan ürünle ilgili de kullanıcı görüşlerini fuar sırasında aldıklarını ifade eden Köse, sonrasında bu süreci devam ettireceklerini dile getirdi.

Gelecek dönemde gerçekleştirilecek mayın koruma testinin çok önemli bir eşik olduğunu vurgulayan Köse, şunları kaydetti:

"Bunun dışında şu anda yürüyen aracımız üzerinde hareket kabiliyeti testleri, silah sisteminin entegrasyonuna yönelik testler yapılacak. Bunlar bizim için oldukça önemli. Belli bir aşamadan sonra yol dayanım testleri gerçekleştirilecek. Motor, transmisyon ve yürür aksamını da araç üzerinde, araç seviyesinde kalifiye edeceğimiz için bu testleri oldukça sıkı ve yoğun şekilde yürütüyor olacağız."

Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor
OYNAT 01:06
Pusat gücünü test etmeye hazırlanıyor
TÜMOSAN bünyesinde oluşturulan kabiliyetlerle yüzde 100'e yakın yerlilik oranıyla geliştirilen Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracı Pusat, yakın zamanda patlatma testiyle gücünü ortaya koyacak. TÜMOSAN mümkün olan en kısa zamanda aracı kullanıcı makamları tarafından gerçekleştirilecek saha ve kabul testlerine hazır hale getirmeyi hedefliyor.
Bu kapsamda, araç için kritik öneme sahip ve güvenlik seviyesini ortaya koyacak olan 'patlatma testi'nin fuardan kısa süre sonra gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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