Ekonomi Pusattan Konyada gövde gösterisi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pusat’tan Konya’da gövde gösterisi

TÜMOSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat, Konya Bilim Festivali’nde Türk sanayisinin ulaştığı son noktayı gözler önüne serdi. Pusat, fuar katılımcıları tarafından ilgiyle karşılandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pusat’tan Konya’da gövde gösterisi
Sinan Ali Yılmaz

Yerli teknolojiler her geçen gün yeni bir aşamaya ulaşıyor. TÜMOSAN tarafından geliştirilen yüzde 100 yerli ve milli Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç Pusat, 8’inci Konya Bilim Festivali’nde sergileniyor. Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN Şasi Sistemleri Mühendisi Sinan Ali Yılmaz, Konya Bilim Festivali’ne bu sene Pusat aracının prototip seviyedeki hibrit versiyonu ile katılım sağladıklarını belirtti.

ELEKTRİKLİ VE HİBRİT VERSİYONU

Yılmaz, “Aracımız Pusat aracının elektrikli ve hibrit versiyonudur. Aracımız mayın ve balistik koruma sağlamaktadır. 4 adet sürüş moduna sahiptir. Bunlar operasyon modu, savaş modu, ekonomi modu ve arazi modu olarak geçmektedir. Operasyon modunda aracımız bataryadan ve elektrik motorlarından aldığı tahrikle direkt tahrik sistemini gerçekleştirmektedir” diye konuştu. Bunun operasyon sahasında hem termal hem de akustik görünürlüğü minimize ettiğini aktaran Yılmaz, “Savaş modunda ise aracımız operasyon sahasına daha hızlı bir şekilde intikallerini gerçekleştirebilmesi açısından hem içten yanmalı motoru hem de elektrikli motorları kullanarak yüksek ve yoğun bir güç ve tork üretmektedir. Ekonomi modunda ise ekonomi odaklı bir sürüş olmakta” ifadesini kullandı.

BALİSTİK KORUMA SEVİYESİ ARTIYOR

Aracın modüler bir zırh sistemine sahip olduğunu ifade eden Sinan Ali Yılmaz, “İstenildiği takdirde mayın koruma ve balistik koruma seviyeleri artırılabilmektedir. Aracımız şasili bir yapıya sahiptir. Kullanıcı makamların ihtiyaçlarına göre gövde kapsülleri değiştirilip ihtiyaca göre konfigüre edilip tekrardan kullanım sağlanmaktadır. Aracımızın içinde 9 personel vardır, 8 artı 1 olarak geçmektedir ve aracımızın üzerinde ASELSAN’ın Sarp ve Sarp Zafer sistemi bulunmaktadır ” şeklinde konuştu.

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