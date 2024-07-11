Putin'den ABD'li şirketin Rusya'daki varlıklarına kayyum

Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
tarafından imzalanan kararnameye göre, ABD merkezli paketleme şirketi Silgan Holdings'in Rusya'daki varlıkları geçici olarak yerel yönetime devredildi.
Kararnamede, şirketin Stupin ve Enem şehirlerindeki tesislerinin Federal Mülk Yönetim Ajansı tarafından işletileceği belirtildi.
Dünyanın önde gelen şirketlerinden
Dünyanın önde gelen şirketlerinden
Merkezi ABD'de bulunan Silgan Holdings, dünyanın önde gelen paketleme şirketleri arasında yer alıyor.
Rusya'da daha önce de yaptırımlara karşılık olarak bazı Batılı şirketlerin varlıklarına kayyum atanmıştı.
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1 saat önce