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Ekonomi

Putin'den ABD'li şirketin Rusya'daki varlıklarına kayyum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da faaliyet gösteren ABD merkezli Silgan Holdings'in ülkedeki varlıklarına kayyum atadı.

14:25 - 11/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:03 - 11/07/2024 Perşembe
AA
Vladimir Putin
Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin
tarafından imzalanan kararnameye göre, ABD merkezli paketleme şirketi Silgan Holdings'in Rusya'daki varlıkları geçici olarak yerel yönetime devredildi.

Kararnamede, şirketin Stupin ve Enem şehirlerindeki tesislerinin Federal Mülk Yönetim Ajansı tarafından işletileceği belirtildi.


Dünyanın önde gelen şirketlerinden


Merkezi ABD'de bulunan Silgan Holdings, dünyanın önde gelen paketleme şirketleri arasında yer alıyor.


Rusya'da daha önce de yaptırımlara karşılık olarak bazı Batılı şirketlerin varlıklarına kayyum atanmıştı.




#ABD
#Rusya
#Vladimir Putin
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