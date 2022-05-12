Ekonomi Putinden yaptırımlara yönelik yeni açıklama Kapsamlı küresel bir krizi tetikliyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Putin'den yaptırımlara yönelik yeni açıklama: Kapsamlı küresel bir krizi tetikliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin, dar bir bakış açısıyla yaptırım uygulayarak kendi ulusal çıkarlarına zarar verdiklerini belirterek, "Bu yaptırımlar kapsamlı bir küresel krizi tetikliyor." dedi.

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Haber Merkezi AA
Putinden yaptırımlara yönelik yeni açıklama: Kapsamlı küresel bir krizi tetikliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Putin, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülke ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın zorlu dış koşullar ışığında çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Putin, "Küresel zorluklar ve Batılı ülkelerin yaptırım baskısından bahsediyorum. Bu yaptırımlar kapsamlı bir küresel krizi tetikliyor. Dar bakış açısına, siyasi ihtiraslara ve Rusya fobisine sahip bu yaptırımların mimarları, kendi ulusal çıkarlarına ve ekonomilerine zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Putin, Avrupa'daki enflasyonun sert bir şekilde yükseldiğine işaret ederek, "Bazı ülkelerde yıllık bazda yüzde 20'ye ulaştı. Yaptırım takıntısının devam etmesi, Avrupa Birliği ve vatandaşlarının yan ısıra halihazırda kıtlık riskiyle karşı karşıya olan yoksul ülkeler için çok çetin ve zorlu sonuçlara yol açacaktır." dedi.

Vatandaşların birikimleri azalıyor

Söz konusu durumun ana sorumlusu olarak Batılı ülkelere dikkati çeken Putin, "Bu durumun suçlusunun tamamen, küresel hakimiyetlerini sürdürmek için dünyanın geri kalanını feda etmeye hazır olan Batılı ülke elitlerinde olduğunu vurguluyorum." ifadesini kullandı.

Bu yıl tarım sektöründe iyi bir hasat beklediklerini belirten Putin, "87 milyon tonu buğday olmak üzere 130 milyon tahıl hasadına ulaşılabilir. Bu da Rusya tarihindeki en yüksek rakam olacak. Bu durum, hem Rusya'nın iç talebini karşılamasına hem de küresel ortaklarımıza tedarikimizi artırmamıza müsaade edecek." dedi.

Putin, Rus ekonomisindeki iç talebin geçen yılın gerisinde kaldığını aktararak, "Ayrıca, şirketlerin ve vatandaşların hesaplarındaki fonlar da azalıyor. Bunların ekonominin gidişatı için olumsuz etki yarattığı açıktır ve bu tür risklerin de azaltılması gerekiyor." diye konuştu.

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