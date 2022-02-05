Rafta indirim oyununa ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 11 Ocak’ta gerçekleştirdiği toplantısında aldığı kararları açıkladı. Buna göre Kurul, aralarında büyük perakendecilerin de yer aldığı birçok firmaya idari para cezası ve reklam durdurma cezası kesti.

Bir işletmede bir markaya ait laktozsuz sütün 6,50 liradan indirimli olarak 5,75 liraya satıldığı, ancak Bakanlığa sunulan fiyat değişim tablosuna göre ürünün indirimden önceki satış fiyatının 5,90 lira olduğu belirlendi. Bu kapsamda söz konusu perakendeciye 114 bin 326 lira idari para cezası verildi.

DONDURMADA FİYAT HİLESİNE BÜYÜK CEZA

Bir diğer perakendeci ise iki adet alındığında 33,45 liradan fiyatlandırılması gereken bir markaya ait dondurmalardan iki, yine iki tane alındığında 32,05 lira fiyatlandırılması gereken dondurmalardan iki adet toplam dört adet dondurma alan ancak kampanyaya göre 65,50 lira ödemesi gerekirken, vatandaşlardan 93.60 lira tahsil etti. Kurul bu tespit üzerine markete 114 bin 326 lira idari para cezası kesti.

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OLDUĞUNDAN FAZLA İNDİRİM HAVASI

Ayrıca fiyatı 44.95 liradan 21.95 liraya indirilerek satıldığı iddia edilen yarım kiloluk inek peyniri için ise perakendeciye 11 bin 429 lira idari para cezası kesilmesine karar verdi. İndirim fiyatının gerçeği yansıtmadığı, kampanya ile olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi yaratıldığı tespit edildi.

STOK OYUNU DA VAR

Bir işletmede ise stok oyunu oynandığı tespit edildi. Bir telefon modelinin satışına ilişkin müşteriye önce onay mesajı gönderildiği, daha sonra ise siparişin iptal edildiği belirlendi. Yapılan incelemede işletmenin, makul sayılabilecek bir süre ve miktarda söz konusu ürünleri belirtilen fiyattan sunamayacağına veya başka bir yerden tedarik edemeyeceğine ilişkin yeterli bilgi sahibi olmasına rağmen, tüketiciyi bu konuda uyarmaksızın satış yaptığını ancak daha sonra da siparişi iptal ederek tüketiciyi mağdur ettiği belirlendi. Söz konusu işletmeye 11 bin 429 lira idari para cezası verildi.

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SÖZDE ‘KÖY YUMURTASI’

Bir tedarikçi firmada ise “Köy yumurtası tadında doğal lezzet” sloganı ile satılan yumurtanın etiketinde organik ya da köy yumurtası ibaresinin olmadığını belirledi. Söz konusu firmaya reklam durdurma cezası verildi.

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