Ramazanda 39 ürünün 30'unun fiyatında artış yaşandı

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Bayraktar, kırmızı et fiyatları ve ramazan ayında üretici ile market fiyatları arasındaki değişimlere ilişkin açıklama yaptı.
Et fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle damızlık hayvanların kesime gitme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu bildiren Bayraktar, "Süt üreticisinin (hayvanı beslemek yerine kestirdiğinde daha fazla para kazanırım' düşüncesiyle hareket etmesinin önüne geçilmelidir. Dolayısıyla süt üreticilerimizin desteklenmesine odaklanılmadır. Aksi takdirde damızlık hayvan sayısının azalmasıyla eti ve süt ürünlerini daha pahalı tüketmek zorunda kalırız." değerlendirmesinde bulundu.
Bayraktar, hayvancılıkta temel yaklaşımın ithalat değil, iç üretimi artırmak olması gerektiğini de aktardı.
"İç Anadolu Bölgesi'nde sezonun bitmesi, üreticinin elinde ürün kalmaması ve Çukurova bölgesinde hasadın yeni başlaması nedeniyle kuru soğan fiyatları yükseldi. Karnabaharda ise sezon sonuna gelinmesi fiyatları artırdı. Beyaz lahana ve pırasadaki fiyat düşüşü sezon sonuna gelinmesi ve ürün kalitesindeki düşüşten kaynaklandı. Kabak, domates, salatalık ve yeşil soğandaki fiyat düşüşü ise havaların ısınmasına bağlı olarak tarla ürünlerinin başlamasıyla ürün arzında meydana gelen artıştan kaynaklandı. Patatesteki fiyat artışı üretim bölgelerindeki stokların azalmasının yanı sıra ihracatın açılması ve Adana bölgesinde yaşanan soğuk hava nedeniyle hasadın gecikmesinden kaynaklandı. Havuçta kışlık hasadın sona ermesi, depolardaki ürün yetersizliği ve yazlık havuç ekiminin yeterli seviyede gerçekleşmemesi fiyatlarda yükselmeye neden oldu."