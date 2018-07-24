Ekonomi Rantiye ile kalkınamayız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rantiye ile kalkınamayız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, bugün yapılacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi yapılan “faizi artır’ baskısına tepki gösterdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hasan Ali Cesur
Hasan Ali Cesur

Türkiye'nin en çok faiz veren dördüncü ülke olduğunu belirterek, "Biz bugünlere kolay gelmedik. Rantiyeci beslemekle ülke ekonomisi kalkınmaz. Rantiyeciye gidecek parayı yatırım yapanlara, sosyal kesimlere vermek daha doğru olur” çağrısında bulundu.

LOBİYE BOYUN EĞMEMELİ

Faiz lobisinin çıkışları ve baskısının etkisini göstermeye başladığına dikkat çeken Cesur, şunları kaydetti: “Halihazırda dünyanın en çok faiz veren dördüncü ülkesiyiz. Biz bugünlere kolay gelmedik. Vergilerimizin yüzde 80'i, 90'ı bu lobicilere gidiyordu. O günlerde ekonomimiz çok mu iyiydi? Bugün bu oranı yüzde 10’lara kadar çekmişken, eskiye dönmenin ne anlamı var. Eskiye dönmenin bir anlamı yok. Biz bugünlere kolay gelmedik. Rantiyeci beslemekle ülke ekonomisi kalkınmaz. Rantiyeciye gidecek parayı yatırım yapanlara, sosyal kesimlere vermek daha doğru olur. Merkez Bankası, faiz lobicilerine boyun eğmemeli ve ilk fırsatta kademeli olarak faizi düşürecek argümanlarını devreye sokmalıdır.”

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