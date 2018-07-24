Rantiye ile kalkınamayız

Türkiye'nin en çok faiz veren dördüncü ülke olduğunu belirterek, "Biz bugünlere kolay gelmedik. Rantiyeci beslemekle ülke ekonomisi kalkınmaz. Rantiyeciye gidecek parayı yatırım yapanlara, sosyal kesimlere vermek daha doğru olur” çağrısında bulundu.

LOBİYE BOYUN EĞMEMELİ

Faiz lobisinin çıkışları ve baskısının etkisini göstermeye başladığına dikkat çeken Cesur, şunları kaydetti: “Halihazırda dünyanın en çok faiz veren dördüncü ülkesiyiz. Biz bugünlere kolay gelmedik. Vergilerimizin yüzde 80'i, 90'ı bu lobicilere gidiyordu. O günlerde ekonomimiz çok mu iyiydi? Bugün bu oranı yüzde 10’lara kadar çekmişken, eskiye dönmenin ne anlamı var. Eskiye dönmenin bir anlamı yok. Biz bugünlere kolay gelmedik. Rantiyeci beslemekle ülke ekonomisi kalkınmaz. Rantiyeciye gidecek parayı yatırım yapanlara, sosyal kesimlere vermek daha doğru olur. Merkez Bankası, faiz lobicilerine boyun eğmemeli ve ilk fırsatta kademeli olarak faizi düşürecek argümanlarını devreye sokmalıdır.”

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