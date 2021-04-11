Raylar ihracatı sırtladı

Türkiye ve Çin arasındaki yük taşıma süresini bir aydan 12 güne indiren Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı ile geçen yıl aralık ayında Çin’e ilk ihracat blok tren seferi gerçekleştirilmişti.

Kovid-19 salgınıyla Türkiye’nin, Avrupa ve Asya’ya ihracatında raylar adete köprü görevi üstlendi. Bu dönemde Avrupa’ya yapılan ihracat yüzde 25 artarken, geçen yıl aralık ayında Çin’e ilk ihraç treninin gönderildiği Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattıyla ihraç yükü taşımaları 155 bin tona dayandı.

EK SEFERLER KOYULDU

Demiryoluyla yük taşımacılığına ilişkin bilgiler veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, salgın koşullarında ticaretin devamlılığı için raylı hatların daha etkin hale geldiğini vurguladı. Bu yılın ilk çeyreğinde yurt içi ve yurt dışı demir yolu taşımalarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 arttığına işaret eden Karaismailoğlu, “2020 yılında bir önceki yıla göre Avrupa yönündeki demir yolu yük taşımalarında yüzde 25 artış kaydedildi ve bu yıl da aynı ivme devam ediyor” dedi.

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Adil Karaismailoğlu

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa yönünde Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Polonya, Avusturya, Slovakya, Çekya, Fransa ve Almanya’ya gerçekleştirilen taşımacılığa her geçen gün talebin yükseldiğine işaret eden Karaismailoğlu, bunu karşılamak için mevcut tren seferleri artırılırken, yeni blok yük trenlerinin sefere konulduğunu bildirdi. Türkiye ile Avrupa arasında TIR kasası taşımacılığının da giderek arttığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

“Özel tertibatlı vagonlarda 2 TIR kasasının tek bir vagonda taşınmasına imkan sağlanan bu taşımayla, yüzlerce TIR’la taşınması gereken yükler, az sayıda trenle varış noktalarına ulaştırılıyor.”

İRAN’A 1 MİLYON TON

Türkiye ile İran arasındaki yük taşımacılığında 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 60 artış sağlandığını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, kapasiteyi ve hızı artıran Van Gölü feribotları ile İran’a bu yıl yük taşımasının 1 milyon tona çıkarılması ve İran üzerinden Pakistan, Afganistan ve Çin’e yük taşınabilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demir Yolu Hattı ve Orta Koridor üzerinden geçen yıl yük taşımasının yüzde 104 arttığına işaret eden Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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“2020’nin ilk çeyreğinde yaklaşık 78 bin ton olan BTK yük taşıması, bu yılın ilk çeyreğinde toplamda 2 bin 468 vagonla 154 bin 836 tona ulaştı. Dünya demir yolu taşımacılığına yeni bir yön veren BTK Demiryolu Hattı’nda ve Orta Koridor’da salgın sebebiyle büyük bir yük talebi bulunuyor. Orta Koridor, ülkemizin liman bağlantıları sayesinde Asya’daki yük trafiğinin Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Akdeniz Bölgesi’ne ulaşması için önemli fırsatlar sunuyor. Yıllık 710 milyar dolar tutarında olan Avrupa-Çin ticaret trafiğinden Orta Koridor’un geçtiği ülkeler önemli miktarda ekonomik kazanç sağlayacaktır.”

ÇİN’LE DÜZENLİ TREN SEFERİ

BTK Hattı ve Orta Koridor üzerinden taşımaların daha da artacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Çin-Türkiye-Avrupa parkurunda bugüne kadar 15 yük treni Marmaray’dan geçerek toplam 11 bin 483 kilometrelik parkurunu 18 günde tamamladı. Çin ile Türkiye ve Avrupa hattında başarıyla toplam 19 blok tren işletilirken, Türkiye’den Çin’e 4 adet blok konteyner treninin yanı sıra son olarak Kütahya’dan (Değirmenözü) 2 adet boraks yüklü tren bu ülkeye sevk edildi. Ülkemiz ile Çin arasında gerçekleştirilen boraks trenleri düzenli seferler şeklinde işletilecek.”

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TÜRKİYE ÜZERİNDEN AVRUPA’YA 1500 TREN

Bakan Karaismailoğlu, Çin’in gelecek yıllarda “Kuzey Hat” olarak belirtilen ve Çin-Rusya (Sibirya) üzerinden Avrupa’ya gerçekleşen yıllık 5 bin blok trenin yüzde 30’unun geçişini Türkiye üzerinden yapmayı planladığına işaret ederek, bunun yılda 1500 trenin transit olarak Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşması anlamına geldiğini bildirdi.

KUZEY-GÜNEY KORİDORUYLA 8 GÜNDE TAŞIMA

BTK Hattı üzerinden başlatılan Türkiye-Rusya (Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan-Rusya) demir yolu taşımacılığı ile yeni bir Kuzey-Güney Koridoru oluşturularak, farklı destinasyonlar ve ürün gruplarının taşınmasına imkan sağlandığını belirten Karaismailoğlu, bu hattan 8 günde yapılabilen taşımaların giderek artacağını anlattı. Karaismailoğlu, demir yolu sektörüne önem vermeyi sürdüreceklerini belirterek, “Türkiye’yi lojistik üs yapma hedefi ile demir yolu sektörüne yapılan yatırımlarımızda ivme sürekli yukarı doğru olup, demir yollarının 2023’te ulaştırma yatırımlarındaki payı yüzde 60’lara ulaşacaktır” dedi.

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