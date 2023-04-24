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Ekonomi

Reel kesim güveni 11 ayın en yüksek seviyesinde

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,0 seviyesinde gerçekleşti. Önceki veri 105,2 seviyesindeydi.

11:16 . 24/04/2023 Monday
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranını yayımladı.


2023 yılı Nisan ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 1 puan artarak 105,1 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve gelecek üç aydaki üretim hacmine ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut mamul mal stoku ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilendi.


2023 yılı Nisan ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 718 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.


Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 2,8 puan artarak 108,0 seviyesinde gerçekleşti.


Kapasite kullanı oranı da arttı

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,4 puan artarak yüzde 75,6 seviyesinde gerçekleşti.


Mevsimsel etkilerden arındırılmamış Kapasite Kullanım Oranı (KKO), bir önceki aya göre 1,9 puan artarak yüzde 75,4 seviyesinde izlendi. Önceki veri yüzde 73,5 olarak kaydedilmişti.




#Reel kesim güveni
#Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
#TCMB
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