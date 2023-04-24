Reel kesim güveni 11 ayın en yüksek seviyesinde

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle iki ülkeden göç almaya devam eden Antalya'da, özellikle Rusların konut yatırımı artarak sürüyor. Türkiye'de yabancılara konut satışı yılın ilk 3 ayında yüzde 24 düşerken, Antalya'da yüzde 21 arttı. Yabancıya her 100 konuttan 38'inin satışı, Antalya'da gerçekleşti. En çok satış yapılan yabancılar ise Ruslar oldu.