ASELSAN TEKNOFEST'e hazır

ASELSAN'ın en çok ilgi gösterilen paydaşlar arasında yer aldığı TEKNOFEST 2023, 27 Nisan-1 Mayıs arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. ASELSAN, geleneksel hale gelen festivalde 200 metrekarelik Tekno Macera Platformu ile 200 metrekarelik sergi alanında ziyaretçilerle buluşacak. Festivalde ASELSAN'ın hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera da çocuklarla buluşacak. Festivalde eğlenceli teknolojik etkinliklerin yer aldığı Tekno Macera Platformu'na ayrılan alanda 9-12 yaş arası çocuklara özel olarak hazırlanan uzay temalı 5 farklı deneyim alanı oluşturulacak. 5 gün sürecek festivalde, Türkiye'nin dört bir yanından TEKNOFEST heyecanına ortak olan genç beyinler arasında kıyasıya yarışmalar düzenlenecek.

'Gençlerle buluşmanın gururunu yaşayacağız'





ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Türkiye'nin milli gururu olan ASELSAN'ımız, gençlerin ve çocukların heyecanına ortak olmak için tüm gücüyle TEKNOFEST'te yer alacak" dedi.





Prof. Dr. Haluk Görgün, binlerce ziyaretçiyi ağırlayacak olan festivalle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:





"Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında düzenlenecek TEKNOFEST'te geri sayım sürerken, heyecanımız da artıyor. Festival sayesinde kendini bilime ve teknolojiye adayan, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimizle, daha büyük hedeflere koşacağız. Bizler de Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN ailesi olarak dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivalinde gençlerimizle buluşmanın gururunu yaşayacağız. Türkiye'nin geleceğine hazırlanırken; gençlerimizin dünya çapında ses getirecek proje ve fikirlerinin de TEKNOFEST'ten çıkacağına inanıyoruz. Bu nedenle festivalin gençlerimizin kendilerini ispatlayacağı önemli bir platform olarak düşünüyoruz. Festivalde deneyimlerimizi aktaracağımız gençlerimizin fikirlerinden yararlanma imkanı bulacağız. Bu vesileyle tüm gençlerimizi ve çocuklarımızı yeni teknolojilerimizin sergileneceği TEKNOFEST alanındaki milli heyecana ortak olmaya davet ediyoruz. TEKNOFEST'te, ASELSAN mühendislerinin geliştirdiği sistemlerimizle hem cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümünün coşkusunu yaşayacağız hem de ileri teknolojimizle yarınlarımıza kapı aralayacağız. Yerli ve milli teknolojinin göz bebeği olan ASELSAN'ımız ülkemizin bağımsız savunma teknolojilerinin öncüsü olmaya devam edecek."

ASELSAN, TEKNOFEST 2023'te bilime ve teknolojiye meraklı gençleri 'İnsansız Su Altı Sistemleri' ve 'Ulaşımda Yapay Zeka' yarışmaları ile buluşturacak. Bilim ve teknolojiye ilgi duyan gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması, 36 finalist takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. 'İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması' da 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi havuzunda kırk finalist takımın katılımı ile yapılacak. Toplam 1401 başvurunun olduğu yarışmada takımlar sırası ile tasarım, kritik tasarım ve su altında görev gösterimi videosu aşamalarını geçerek finalist olmaya hak kazanacak. 'İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması', 2019 yılından itibaren ASELSAN öncülüğünde gerçekleştiriliyor.





ASELSAN'ın yeni sistemleri





ASELSAN standında yerli imkanlarla geliştirilen 20'ye yakın sistem sergilenecek. Gençler, ASELSAN'ın 'Aslan' insansız kara aracı, 'Ertuğrul' bomba imha robotu, 'Avcı' kaska entegre kumanda sistemi, 'İHASAVAR' anti-drone jammer ve 'Akıncı' İHA' gibi yerli ürünlerini deneyimleme imkanına sahip olacak.







