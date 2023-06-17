Refahı artıracak modelle yola devam

Bakan Şimşek’in TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldiği toplantıda, küresel ekonomik görünüm ile Türkiye ekonomisi, bankacılık sektöründe yaşanan son gelişmeler ve geleceğe ilişkin beklentiler görüşüldü.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün İstanbul’da önce TÜSİAD yöneticileriyle ardından da Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üyesi bankaların yöneticileriyle görüştü. TBB’nin AkMerkez’deki yerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Edinilen bilgiye göre; Bakan Şimşek gelecek dönem ekonomi politikası oluşturabilmek adına bankaları tek tek dinledi. Finansal sistemdeki sorunlara ilişkin not alan Şimşek, bankacılarla görüş alışverişinde bulundu. Banka temsilcileri de Şimşek’e kredi ve faiz noktasında hangi pozisyonda olduklarını aktardı.
TÜM KESİMLERLE İSTİŞARE EDECEĞİZ
Toplantı sonrası gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Bakan Mehmet Şimşek, “Yeni program çalışmaları çerçevesinde toplumun bütün kesimleriyle, iş alemi ile de, finans sektörü ile de, sendikalarımızla da, bütün kesimlerle istişare edeceğiz. İnşallah ülkemizin yatırım, ihracat, üretim, istihdam noktasında güçlü bir şekilde, toplumda refah artışını sağlayacak bir modelle yolumuza devam edeceğiz” dedi.
KALKINMAYA DESTEK OLACAĞIZ
TBB’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, TBB Yönetim Kurulu tarafından bankacılık sektörünün gündeminde yer alan konular hakkında görüş ve öneriler Şimşek’e sunuldu. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Bakan Şimşek ile yapılan görüşmelerinin oldukça yapıcı geçtiğini belirtti. Finans sektörünün yapısının çok güçlü olduğunu vurgulayan Çakar, makroekonomik politikalara destek vereceklerini belirtti. Çakar, “Finans sektörünün yapısı çok güçlü. Kalkınmaya ve finans sektörüne destek vermek için hep beraber çalışıyor olacağız. Bankacılık sektörünün aktifine yönelik olarak da pasifine yönelik olarak da her konu tartışıldı ve notlarını aldılar. Büyümenin finansmanında bankacılık sektörünün amiral gemisi olduğunu biliyoruz. O nedenle iş birliği içinde olmak çok önemliydi. Bu da bunun ilk adımıydı” diye konuştu.