Refahı artıracak modelle yola devam

TBB’den yapılan açıklamaya göre, toplantıda, TBB Yönetim Kurulu tarafından bankacılık sektörünün gündeminde yer alan konular hakkında görüş ve öneriler Şimşek’e sunuldu. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Bakan Şimşek ile yapılan görüşmelerinin oldukça yapıcı geçtiğini belirtti. Finans sektörünün yapısının çok güçlü olduğunu vurgulayan Çakar, makroekonomik politikalara destek vereceklerini belirtti. Çakar, “Finans sektörünün yapısı çok güçlü. Kalkınmaya ve finans sektörüne destek vermek için hep beraber çalışıyor olacağız. Bankacılık sektörünün aktifine yönelik olarak da pasifine yönelik olarak da her konu tartışıldı ve notlarını aldılar. Büyümenin finansmanında bankacılık sektörünün amiral gemisi olduğunu biliyoruz. O nedenle iş birliği içinde olmak çok önemliydi. Bu da bunun ilk adımıydı” diye konuştu.