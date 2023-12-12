Rekabet Kurulu bilişim sektöründeki 18 teşebbüsün sözlü savunmasını aldı

"Adaya yapılan ilgili sözleşmede hiçbir kısıtlayıcı unsur bulunmaz. Çalışanlar, herhangi bir zamanda kendi inisiyatifleri doğrultusunda şirketten ayrılma kararı verip bunu uygulayabilirler. Son 3 yılda 124 çalışan çeşitli nedenlerle ayrılmış ve kariyerlerine başka firmalarda devam etmektedirler" d