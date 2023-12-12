Rekabet Kurulu bilişim sektöründeki 18 teşebbüsün sözlü savunmasını aldı

Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.
Küle, iş gücü piyasasına yönelik centilmenlik anlaşması yaparak bilişim sektöründe faaliyet gösteren teşebbüsler hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.
Başkan Küle'nin ardından bilgi veren soruşturma heyeti temsilcisi, hakkında soruşturma yürütülen 18 teşebbüsün rekabete aykırı anlaşmalara taraf olarak ilgili kanunu ihlal ettikleri sonucuna ulaşıldığını bildirdi.
Daha sonra şirket yetkilileri savunmalarını yaptı.
Pia Bilişim Hizmetleri AŞ temsilcisi, taraflarına yöneltilen iddiaların "çalışan ayartmama" anlaşmasına dayandığını söyledi. Yetkili, irade uyuşmasının mevcut olduğunu ispatlamak için gerekli koşulların ortaya konulamadığını ve uyumlu eylem karinesinin dosya açısından uygulanabilir olmadığını bildirdi.
Coşar, şirkette çalışanların listesini savunma ekinde dosyaya sunduklarını bildirdi.
Bazı teşebbüslerin sözlü savunmalarına yarın da devam edilecek. Rekabet Kurulu, savunmaların ardından yapacağı değerlendirmelerle son kararını verecek.